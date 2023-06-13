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Спасатели не добрались до очага возгорания в районе Иллука

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В понедельник вечером в центр тревоги поступило сообщение о черном дыме над лесом в районе Иллука волости Алутагузе.

Пожара там не обнаружили, а черный дым мог быть пылью, образующейся при фрезеровании торфа. Однако недалеко от болота у озера Пухату в Пермискюла с помощью дрона был обнаружен очаг возгорания.

Спасатели не смогли добраться до огня.

Поиск доступа и усилия по тушению возгорания продолжились во вторник. По словам спасателей, на озеро Пухату ходят рыбаки и к озеру ведет только тропинка.

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