Спасатели не добрались до очага возгорания в районе Иллука

В понедельник вечером в центр тревоги поступило сообщение о черном дыме над лесом в районе Иллука волости Алутагузе.
Пожара там не обнаружили, а черный дым мог быть пылью, образующейся при фрезеровании торфа. Однако недалеко от болота у озера Пухату в Пермискюла с помощью дрона был обнаружен очаг возгорания.
Спасатели не смогли добраться до огня.
Поиск доступа и усилия по тушению возгорания продолжились во вторник. По словам спасателей, на озеро Пухату ходят рыбаки и к озеру ведет только тропинка.