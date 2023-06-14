В Пухату большой пожар, огонь тушат водяными бомбами

Поскольку доступ к месту пожара очень затруднен, к работам по тушению привлекли вертолет Департамента полиции и пограничной охраны, который сбросил на район возгорания в общей сложности 46 водяных бомб.

Добраться до места можно только пешком, спасательное оборудование доставили вертолетом.

Работы по тушению были остановлены вечером 13 июня и будут продолжены сегодня.

Ограничить распространение огня к вечеру не удалось.

Пожар тушили профессиональные спасатели из Ийзаку и Йыхви и добровольные спасатели из деревни Яама.