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В Пухату большой пожар, огонь тушат водяными бомбами

Эрик Калда
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Пожар в Пухату.
Пожар в Пухату. Фото: Päästeamet

Площадь пожара, обнаруженного 12 июня у озера на болоте Пухату в волости Алутагузе, к вчерашнему вечеру распространилась почти на 10 гектаров.

Поскольку доступ к месту пожара очень затруднен, к работам по тушению привлекли вертолет Департамента полиции и пограничной охраны, который сбросил на район возгорания в общей сложности 46 водяных бомб.

Добраться до места можно только пешком, спасательное оборудование доставили вертолетом.

Работы по тушению были остановлены вечером 13 июня и будут продолжены сегодня.

Ограничить распространение огня к вечеру не удалось.

Пожар тушили профессиональные спасатели из Ийзаку и Йыхви и добровольные спасатели из деревни Яама.

Фото: Postimees
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