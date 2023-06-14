В Пухату большой пожар, огонь тушат водяными бомбами

Площадь пожара, обнаруженного 12 июня у озера на болоте Пухату в волости Алутагузе, к вчерашнему вечеру распространилась почти на 10 гектаров.
Поскольку доступ к месту пожара очень затруднен, к работам по тушению привлекли вертолет Департамента полиции и пограничной охраны, который сбросил на район возгорания в общей сложности 46 водяных бомб.
Добраться до места можно только пешком, спасательное оборудование доставили вертолетом.
Работы по тушению были остановлены вечером 13 июня и будут продолжены сегодня.
Ограничить распространение огня к вечеру не удалось.
Пожар тушили профессиональные спасатели из Ийзаку и Йыхви и добровольные спасатели из деревни Яама.