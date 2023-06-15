ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы хотите развивать недвижимость в Сиргала?

- Когда-то мы купили в Сиргала здание бывшего клуба и по мере сил наводим там порядок. Планируем открыть там 30 комнат. В этом году первый этаж будет готов. Начнем понемногу и поначалу возьмем туда до четырех человек. Мы несколько лет действовали в Силламяэ, у нас там суповая кухня. Доселе мы направляли зависимых людей в другие наши реабилитационные центры.