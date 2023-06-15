ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы хотите развивать недвижимость в Сиргала?

В Нарва-Йыэсуу сообщалось о планах снести в Сиргала большинство пустых и полупустых домов, но Йыхвиская методистская церковь вскоре открывает там реабилитационный центр для людей с аддиктивными расстройствами.
Пастор Йыхвиской методистской церкви Артур ПЫЛЬД:
- Когда-то мы купили в Сиргала здание бывшего клуба и по мере сил наводим там порядок. Планируем открыть там 30 комнат. В этом году первый этаж будет готов. Начнем понемногу и поначалу возьмем туда до четырех человек. Мы несколько лет действовали в Силламяэ, у нас там суповая кухня. Доселе мы направляли зависимых людей в другие наши реабилитационные центры.
В будущем планируем организовать там пилораму, курятник, конюшню, есть свои грядки и теплица, купили пчелиные ульи, поскольку реабилитация должна сопровождаться трудовой терапией. Люди могут в этом центре жить 9-12 месяцев.