Оруский парк всю субботу будет наполнен музыкой

В Оруском парке будут оборудованы три большие концертные зоны, в которых прозвучит музыка самых разных стилей - от рэпа до R&B, от gypsy jazz до морских песен, можно будет насладиться балетом и оперой.

Газон у павильона на площадке с флагштоком будет предоставлен молодым талантам: там выступят разноплановая певица Инга со своим трио, зажигательный ансамбль "Välk" и рэпер Sammalhabe. На дворцовой площадке покажут балетное представление, а также выступит представитель gypsy jazz "Titoks". В вечернем концерте примет участие тенор Оливер Куузик, а в порту Марко Матвере будет исполнять песни о море.

- Программа плотная, и чтобы посмотреть все, придется много походить, - сказала руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк. - "Вечерняя красота" родилась, скорее, для того, чтобы продемонстрировать возможности Оруского парка и установить сцену там, где она никогда не была.

В дополнение к концертам можно будет насладиться инсталляциями в павильоне на площадке с флагштоком и на дворцовой площадке, а также в пещере Серебряного источника. Будут открыты выставка живописи художников волости Тойла и поэтический салон Юхана Вийдинга. Тойлаский центр творчества организует на дворцовой площадке мастер-класс для детей и семей, начало в 12.00. Вечером ознакомит со своей деятельностью Пяйтеский парк животных, а желающие смогут за дополнительную плату покататься на двуколке или верхом на лошади.

Зорбинг, батут, skyjump, карусели и аквагрим ждут детей в зеленой зоне напротив кафе в парке и на дворцовой площадке.

"Virumaa retro" и Пярнуский клуб старинной техники покажут в Тойла старые автомобили. В 17.45 начнется парадный пробег по Орускому парку, с 18.00 до 21.00 на пляжной парковке состоится выставка ретро-автомобилей. Морские прогулки предложит парусник "Tütarsaare Aino". О закусках и напитках позаботятся парковые и портовые организаторы общепита.

Основным спонсором мероприятия является Фонд интеграции; вход свободный.