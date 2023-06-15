Оруский парк всю субботу будет наполнен музыкой

В субботу, 17 июня, в Оруском парке прозвучат рэп и джаз, морские песни и опера. Можно будет увидеть и балет.
В Оруском парке будут оборудованы три большие концертные зоны, в которых прозвучит музыка самых разных стилей - от рэпа до R&B, от gypsy jazz до морских песен, можно будет насладиться балетом и оперой.
Газон у павильона на площадке с флагштоком будет предоставлен молодым талантам: там выступят разноплановая певица Инга со своим трио, зажигательный ансамбль "Välk" и рэпер Sammalhabe. На дворцовой площадке покажут балетное представление, а также выступит представитель gypsy jazz "Titoks". В вечернем концерте примет участие тенор Оливер Куузик, а в порту Марко Матвере будет исполнять песни о море.
- Программа плотная, и чтобы посмотреть все, придется много походить, - сказала руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк. - "Вечерняя красота" родилась, скорее, для того, чтобы продемонстрировать возможности Оруского парка и установить сцену там, где она никогда не была.
В дополнение к концертам можно будет насладиться инсталляциями в павильоне на площадке с флагштоком и на дворцовой площадке, а также в пещере Серебряного источника. Будут открыты выставка живописи художников волости Тойла и поэтический салон Юхана Вийдинга. Тойлаский центр творчества организует на дворцовой площадке мастер-класс для детей и семей, начало в 12.00. Вечером ознакомит со своей деятельностью Пяйтеский парк животных, а желающие смогут за дополнительную плату покататься на двуколке или верхом на лошади.
Зорбинг, батут, skyjump, карусели и аквагрим ждут детей в зеленой зоне напротив кафе в парке и на дворцовой площадке.
"Virumaa retro" и Пярнуский клуб старинной техники покажут в Тойла старые автомобили. В 17.45 начнется парадный пробег по Орускому парку, с 18.00 до 21.00 на пляжной парковке состоится выставка ретро-автомобилей. Морские прогулки предложит парусник "Tütarsaare Aino". О закусках и напитках позаботятся парковые и портовые организаторы общепита.
Основным спонсором мероприятия является Фонд интеграции; вход свободный.
"Вечерняя красота в Оруском парке"
Газон у павильона на площадке с флагштоком
- 14.00 - "Inga trio"
- 18.00 - ансамбль "Välk"
- 23.00 - Sammalhabe
Дворцовая площадка
- 12.00 и 12.40 (повтор) - "Goltsman Ballett"
- 16.00 - "Titoks"
- 21.00 - вечерняя опера с трио Оливера Куузика
Тойлаский порт
- 19.00 - Марко Матвере