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В Нарвском замке ознакомят с традициями праздника солнцестояния

Северное побережье
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В Северном дворе Нарвского замка можно будет узнать о значении березы в народной культуре.
В Северном дворе Нарвского замка можно будет узнать о значении березы в народной культуре. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фольклорное кафе "Субрик" приглашает в субботу, 17 июня, в Нарвский замок, чтобы вместе встретить лето.

В Северном дворе Нарвского замка можно будет узнать о значении березы в народной культуре и традициях праздника летнего солнцестояния, а также принять участие в выборах рыцаря Северного двора и его дамы.

Фольклорное кафе ознакомит с секретами приготовления березового чая. В программе также народные танцы и игры, дегустация народных блюд, плетение венков из березовых веток и цветов, соревнования по стрельбе из лука, изготовление украшений и аксессуаров, плетение из лозы. Мастер-классы на эстонском, русском и английском языках проходят с 13.00 до 16.00.

Вход на мероприятие свободный, некоторые мастер-классы платные.

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