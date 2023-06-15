В Нарвском замке ознакомят с традициями праздника солнцестояния

В Северном дворе Нарвского замка можно будет узнать о значении березы в народной культуре и традициях праздника летнего солнцестояния, а также принять участие в выборах рыцаря Северного двора и его дамы.

Фольклорное кафе ознакомит с секретами приготовления березового чая. В программе также народные танцы и игры, дегустация народных блюд, плетение венков из березовых веток и цветов, соревнования по стрельбе из лука, изготовление украшений и аксессуаров, плетение из лозы. Мастер-классы на эстонском, русском и английском языках проходят с 13.00 до 16.00.