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Эдуард Одинец: на коалиционных переговорах соцдемы не смогли быть достаточно убедительными в вопросах Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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По мнению Эдуарда Одинца, при вступлении в коалицию неизбежно приходится идти на компромиссы, и создается впечатление, что то, что было обещано перед выборами, осталось в стороне.
По мнению Эдуарда Одинца, при вступлении в коалицию неизбежно приходится идти на компромиссы, и создается впечатление, что то, что было обещано перед выборами, осталось в стороне. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Социал-демократ Эдуард Одинец, один из двух избранных в Ида-Вирумаа депутатов, находящихся в Рийгикогу в правящей коалиции, пытается объяснить, почему правительственная коалиция делает то, о чем не говорилось до выборов, а выполнение громких обещаний отложено на далекое будущее.

- Вы, как и почти все другие кандидаты, добивавшиеся голосов избирателей Ида-Вирумаа в предвыборной кампании Рийгикогу, в основном говорили перед выборами о том, как экологические налоги, уплаченные предприятиями Ида-Вирумаа, будут возвращаться уезду в гораздо большем объеме, чем раньше. Никаких упоминаний об этом мы в коалиционном соглашении не находим. Это уже позабытая тема?

- Это не позабытая тема. Мы должны понимать, что имеем дело с коалицией. Желания того или другого партнера могут не реализоваться.

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