Эдуард Одинец: на коалиционных переговорах соцдемы не смогли быть достаточно убедительными в вопросах Ида-Вирумаа

- Вы, как и почти все другие кандидаты, добивавшиеся голосов избирателей Ида-Вирумаа в предвыборной кампании Рийгикогу, в основном говорили перед выборами о том, как экологические налоги, уплаченные предприятиями Ида-Вирумаа, будут возвращаться уезду в гораздо большем объеме, чем раньше. Никаких упоминаний об этом мы в коалиционном соглашении не находим. Это уже позабытая тема?