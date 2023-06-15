Социал-демократ Эдуард Одинец, один из двух избранных в Ида-Вирумаа депутатов, находящихся в Рийгикогу в правящей коалиции, пытается объяснить, почему правительственная коалиция делает то, о чем не говорилось до выборов, а выполнение громких обещаний отложено на далекое будущее.
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Эдуард Одинец: на коалиционных переговорах соцдемы не смогли быть достаточно убедительными в вопросах Ида-Вирумаа
- Вы, как и почти все другие кандидаты, добивавшиеся голосов избирателей Ида-Вирумаа в предвыборной кампании Рийгикогу, в основном говорили перед выборами о том, как экологические налоги, уплаченные предприятиями Ида-Вирумаа, будут возвращаться уезду в гораздо большем объеме, чем раньше. Никаких упоминаний об этом мы в коалиционном соглашении не находим. Это уже позабытая тема?