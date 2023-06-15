Эрик Гамзеев: Правительство не должно оставаться равнодушным к спаду промышленности

В случае эстонской промышленности важно отметить, что наибольший спад произошел в отраслях, связанных с деревообработкой, электроэнергией и металлообработкой, а также в горнодобывающей промышленности. Это все сферы, где движется много денег и работает много людей. 15-процентный спад оказывает сильное влияние.

Одной из немногих отраслей промышленности, где пока наблюдается небольшой рост, является производство сланцевого масла. Но и это может скоро закончиться, если прислушаться к маниакальному желанию некоторых политиков покончить со всей сланцевой промышленностью.

Мы верим, что переход на зеленую экономику исходит из лучших побуждений. Но этот процесс нельзя проводить неумеренно и неуклюже, как слон в посудной лавке. Нельзя поступать так, что существующую промышленность, дающую людям работу и хлеб, а государству доход, мы задушим всевозможными предписаниями и директивами, не сумев предварительно предложить вместо нее равноценную экономику.

Плохо и то, что правительство не представило общественности убедительный и правдоподобный план того, как сделать так, чтобы зеленый поворот причинил меньше страданий обществу в целом и принес ощутимую пользу как можно большей части населения Эстонии.