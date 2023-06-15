Эрик Гамзеев: Правительство не должно оставаться равнодушным к спаду промышленности

В то время, когда коалиция и оппозиция в Рийгикогу с первых дней работы нового созыва ведут беспощадную борьбу из-за повышения налогов, сокращения семейных пособий и установления равенства браков, не удостоился должного внимания факт, что промышленное производство в Эстонии сократилось за год на 15 процентов.
Таким образом, Эстония занимает последнее место среди стран Европейского союза. Эта сухая цифра со знаком минус означает, что за год в промышленности исчезли сотни рабочих мест, а государство и самоуправления не получили сотни миллионов евро налоговых доходов.
Промышленность является крупнейшим сектором экономики Эстонии и важным двигателем экономического роста. Это не эмоциональное утверждение, взятое с потолка. Это подтверждает государственный Департамент статистики, и правительство при подготовке таблиц "Excel" должно все же доверять этому учреждению.
Эстония - страна с очень открытой экономикой. Было бы ошибкой думать, что в руках правительства есть такие бразды, которые позволили бы путем нескольких распоряжений немедленно обратить в рост промышленность и экономику. На экономику Эстонии очень сильно влияют внешние факторы.
С другой стороны, зачем нам такое правительство, от которого вообще ничего не зависело бы в управлении экономикой страны?
Примечательно, что в большом коалиционном соглашении промышленность упоминается лишь несколько раз. Обещана более общая поддержка промышленных предприятий в энергетическом переходе и повышении эффективности использования ресурсов, а также вклад в развитие оборонной промышленности и киноиндустрии. В то же время обещают прекратить сжигание древесины в промышленном производстве электроэнергии и подтверждают отсутствие планов по открытию новых сланцевых шахт.
Вместе с тем правительственное соглашение изобилует словосочетаниями со словом "зеленый", так что порой кажется, будто читаешь путевые заметки о поездке на природу.
В случае эстонской промышленности важно отметить, что наибольший спад произошел в отраслях, связанных с деревообработкой, электроэнергией и металлообработкой, а также в горнодобывающей промышленности. Это все сферы, где движется много денег и работает много людей. 15-процентный спад оказывает сильное влияние.
Одной из немногих отраслей промышленности, где пока наблюдается небольшой рост, является производство сланцевого масла. Но и это может скоро закончиться, если прислушаться к маниакальному желанию некоторых политиков покончить со всей сланцевой промышленностью.
Мы верим, что переход на зеленую экономику исходит из лучших побуждений. Но этот процесс нельзя проводить неумеренно и неуклюже, как слон в посудной лавке. Нельзя поступать так, что существующую промышленность, дающую людям работу и хлеб, а государству доход, мы задушим всевозможными предписаниями и директивами, не сумев предварительно предложить вместо нее равноценную экономику.
Плохо и то, что правительство не представило общественности убедительный и правдоподобный план того, как сделать так, чтобы зеленый поворот причинил меньше страданий обществу в целом и принес ощутимую пользу как можно большей части населения Эстонии.
Предприниматель Индрек Нейвельт недавно сказал в интервью ERR, что главная проблема с зеленым поворотом заключается в том, что нет никакой ясности относительно того, что это такое. Он отметил, что весь этот зеленый поворот - вещь запутанная, немного напоминающая коммунистическую пропаганду, в которой очень много утопии и лицемерия.
Осуществляя зеленый поворот, правительство должно показать, что разумно делать, что от этого выиграет государство, а за чем неразумно гнаться. К сожалению, несмотря на обильное упоминание зеленых тем, коалиционное соглашение не добавляет ясности, а, скорее, создает еще большую путаницу.
Не нужно ждать экономических прогнозов или посещать экстрасенсов, чтобы понять, что пока зеленая экономика не начнет процветать и наполнять кошельки государства, городов и волостей, а также семей, правительство должно приложить все усилия для того, чтобы существующая промышленность сохранялась и росла.
"И коалиция, и оппозиция теперь должны направить большую часть энергии на то, как заставить расти промышленность и экономику".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Даже по прошествии четырех лет мы не можем полагаться только на зеленую экономику, добычу криптовалюты и стартапы, а также на повышение налогов, чтобы содержать эстонское государство и обеспечивать его безопасность, а также сохранять эстонский язык, культуру и образование. Нужна также сильная промышленность. В мире предложить своим жителям наилучшее благополучие могут главным образом успешные промышленно развитые страны.
Как эстонская промышленность может подняться? Правительству следует считаться с предложениями тех, кто работает в этой сфере. Их деятельность приносит государству значительную долю налоговых доходов, за распределение которых борются политики.
Опытный промышленник Энн Вескимяги метко признал в "Eesti Ekspress" на основании своего опыта, что правительство слушает предпринимателей, но не слышит их. Если правительство не считается с мыслями опытных экономистов, то к группе каких советников оно прислушивается?
Три нынешние правящие партии все больше производят впечатление, словно они борются с глупыми и злобными типами, которые не понимают их благородных устремлений, проявившихся при формировании коалиции в послевыборные недели и ставших священным писанием коалиции. О том, что говорилось перед выборами, там есть в основном косвенные упоминания, дар понимания которых дан немногим.
Оппозиция, предприниматели, пресса - все, кто осмеливается усомниться в правильности избранного ими пути, причисляются к злобным врагам, с мыслями которых не нужно считаться и кого нужно сокрушить большинством голосов.
И коалиция, и оппозиция теперь должны направить большую часть энергии на то, как заставить расти промышленность и экономику. Если это удастся, то более чем вероятно, что и государственные финансы будут в порядке. А если дела пойдут особенно хорошо, деньги еще и останутся. Среди прочего, например, на отмену налогового горба.