Предприниматель подозревает, что кто-то спалил его фудтрак

В ночь на понедельник, 12 июня в 04.33 спасатели прибыли по вызову к нарвскому театральному центру "Vaba Lava" на улице Линда, где на парковке горел прицеп, стоявший рядом с автофургоном. Затем в суточной сводке происшествий спасатели сообщили, что в прицепе находились два баллона с пропаном, которые они извлекли. Работы по тушению завершились в 7.29.

Сгоревшим прицепом являлся фудтрак, принадлежащий популярному кафе "Alex Kohvik & Catering", которое работает на первом этаже "Vaba Lava". Вместе с фудтраком сильно пострадал также автофургон, припаркованный с ним рядом. И если фудтрак не использовался уже года два, то автомобиль работал практически ежедневно, так что это ощутимая потеря для небольшого бизнеса.

Владелец "Alex Kohvik & Catering" - предприниматель Александр Лушин уверен, что его прицеп подожгли. "Все факты указывают на это, и по-другому не могло быть", - сказал он "Северному побережью", пока все же отказавшись назвать эти факты.

Кто ответственен за случившееся - этого предприниматель, по его собственным словам, не знает. "Я думаю, что это никак не связано с моей деятельностью", - предположил Лушин, думая, что речь идет не об отношениях с конкурентами. "Ведется следствие, и, вероятно, потом мы узнаем что-то другое", - добавил он.

В Спасательном департаменте сообщили, что их следователь начал изучать место происшествия, и версия о возможной причине пожара затем будет озвучена.