Осипенко останется на свободе

Постановление, по которому подозреваемого в коррупции предпринимателя и муниципального политика из Ида-Вирумаа Николая Осипенко выпустили на свободу на время предварительного следствия, окончательно вступило в силу, поскольку генеральный прокурор Андрес Пармас не сумел добиться его отмены в Государственном суде.
Это произошло днем 14 июня, когда Государственный суд не принял в производство поданную Андресом Пармасом жалобу.
После этого корреспондент rus.err.ee связался с Николаем Осипенко, который считает возбужденное против него уголовное дело незаконным.
"Могу передать общественности, что все это незаконно. Это политическое давление на меня. Все остальное я расскажу, когда дело закончится", - пообещал Осипенко.
Согласно принятому 24 мая постановлению суда второй инстанции, подозреваемый был немедленно освобожден из-под стражи.
По мнению окружного суда, в настоящее время применение меры пресечения в виде заключения под стражу к Николаю Осипенко более не оправдано.