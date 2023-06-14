Осипенко останется на свободе

Это произошло днем 14 июня, когда Государственный суд не принял в производство поданную Андресом Пармасом жалобу.

После этого корреспондент rus.err.ee связался с Николаем Осипенко, который считает возбужденное против него уголовное дело незаконным.

"Могу передать общественности, что все это незаконно. Это политическое давление на меня. Все остальное я расскажу, когда дело закончится", - пообещал Осипенко.

Согласно принятому 24 мая постановлению суда второй инстанции, подозреваемый был немедленно освобожден из-под стражи.