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Осипенко останется на свободе

Эрик Калда
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Kuvatõmmis

Постановление, по которому подозреваемого в коррупции предпринимателя и муниципального политика из Ида-Вирумаа Николая Осипенко выпустили на свободу на время предварительного следствия, окончательно вступило в силу, поскольку генеральный прокурор Андрес Пармас не сумел добиться его отмены в Государственном суде.

Это произошло днем 14 июня, когда Государственный суд не принял в производство поданную Андресом Пармасом жалобу.

После этого корреспондент rus.err.ee связался с Николаем Осипенко, который считает возбужденное против него уголовное дело незаконным.

"Могу передать общественности, что все это незаконно. Это политическое давление на меня. Все остальное я расскажу, когда дело закончится", - пообещал Осипенко.

Согласно принятому 24 мая постановлению суда второй инстанции, подозреваемый был немедленно освобожден из-под стражи.

По мнению окружного суда, в настоящее время применение меры пресечения в виде заключения под стражу к Николаю Осипенко более не оправдано.

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