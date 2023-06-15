ГАЛЕРЕЯ ⟩ Семья с хутора Пярнаыуэ превратила автобусную остановку в Раннапунгерья в художественный павильон

Маяку Раннапунгерья в этом году исполняется 100 лет.

Семейство хутора Пярнаыуэ решило достойно отметить юбилей, ведь пожилая хозяйка Тийу Пярн была последним смотрителем этого маяка.

Начало празднованию положил юный член семейства Паркер Пярн, который уже в марте объявил конкурс рисунков для детей и молодежи "Маяк как символ местного духа".

- Это у нас стало традицией, каждый год открываем в своем дворе очередную выставку, на сей раз, конечно, посвященную маяку. Дети в своих руках всегда держат кисти и карандаши, так что подумали, что и их работы могли бы стать частью выставки, - рассказывает хозяйка хутора Пилле Пыльд.

На то, что поступит столько работ - восемьдесят - от Муствеэ до Нарвы, даже и не надеялись.

- Приятно было осознавать, что из маленькой мысли может родиться такое большое дело, - говорит она.

Жюри во главе с Каей Тина, преподавателем школы искусств Ийзаку, определило победителей в младшей и старшей группах, специальную премию выставил Морской музей Эстонии, своих любимцев выбрали сельское общество Каукси, Ийзакуский краеведческий музей, госпожа Ряэбис (она же Пилле Пыльд) и художник выставки Маре Кыртсини.

Четыре поколения хутора Пярнаыуэ: Пилле Пыльд (слева), последний смотритель маяка Раннапунгерья Тийу Пярн, Паркер Пярн, Керли Пярн и Райво Пярн. Фото: Mare Kõrtsini

В субботу работы победителей были выставлены для всеобщего обозрения на автобусной остановке Раннапунгерья.