Семейный ресторан Пярнаыуэ этим летом открывает выставку, посвященную маяку Раннапунгерья, часть представленных работ создана детьми.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Семья с хутора Пярнаыуэ превратила автобусную остановку в Раннапунгерья в художественный павильон
Маяку Раннапунгерья в этом году исполняется 100 лет.
Семейство хутора Пярнаыуэ решило достойно отметить юбилей, ведь пожилая хозяйка Тийу Пярн была последним смотрителем этого маяка.
Начало празднованию положил юный член семейства Паркер Пярн, который уже в марте объявил конкурс рисунков для детей и молодежи "Маяк как символ местного духа".
- Это у нас стало традицией, каждый год открываем в своем дворе очередную выставку, на сей раз, конечно, посвященную маяку. Дети в своих руках всегда держат кисти и карандаши, так что подумали, что и их работы могли бы стать частью выставки, - рассказывает хозяйка хутора Пилле Пыльд.
На то, что поступит столько работ - восемьдесят - от Муствеэ до Нарвы, даже и не надеялись.
- Приятно было осознавать, что из маленькой мысли может родиться такое большое дело, - говорит она.
Жюри во главе с Каей Тина, преподавателем школы искусств Ийзаку, определило победителей в младшей и старшей группах, специальную премию выставил Морской музей Эстонии, своих любимцев выбрали сельское общество Каукси, Ийзакуский краеведческий музей, госпожа Ряэбис (она же Пилле Пыльд) и художник выставки Маре Кыртсини.
В субботу работы победителей были выставлены для всеобщего обозрения на автобусной остановке Раннапунгерья.
Пыльд рассказала, что, когда автобусные павильоны осенью заменили на новые и более красивые, она подумала сразу, что они выглядят, как художественные павильоны. Теперь вот здесь рядом работы и младших, и старших детей.
Все представленные на конкурс работы летом можно видеть на выставке под открытым небом "Раннапунгерья. Маяк как символ местного духа. 100 лет от бакена до маяка", куда из архива были взяты фотографии работ художников в течение ста лет отображавших историю маяка Раннапунгерья. Выставка сопровождается рассказом Пилле Пыльд на основе воспоминаний и взятых интервью.
Выставка разместилась во дворе, откуда прошлогодняя выставка, посвященная ряпушке, переместилась на опушку леса. Экспонироваться будут обе до тех пор, пока есть интересующиеся.
И в июле на Дне открытых хуторов в ресторане Пярнаыуэ можно вновь рисовать: за поленницей желающих ждут на мастер-класс "Нарисуй водного владыку".
Поленницу с художественно оформленным окошком хозяин Райво Пярн уже сложил.