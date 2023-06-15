Пьяный водитель, поставивший под угрозу жизнь своего ребенка, получил два года тюрьмы

Жителя Кохтла-Ярве Максима задержали 21 мая этого года, когда он мчался на автомобиле "Audi A6" в волости Раквере, Ляэне-Вирумаа, со скоростью 180 километров в час в сторону своего родного города. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сиденье на коленях у его сожительницы находился годовалый ребенок, который не был должным образом пристегнут ремнем безопасности и жизнь которого из-за этого была в опасности.