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Пьяный водитель, поставивший под угрозу жизнь своего ребенка, получил два года тюрьмы

Эрик Калда
, журналист
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Рейды по выявлению нетрезвых водителей стали рутинной деятельностью полиции для проверки водителей на трезвость.
Рейды по выявлению нетрезвых водителей стали рутинной деятельностью полиции для проверки водителей на трезвость. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил мужчину, который неоднократно попадался в нетрезвом виде за рулем и совсем недавно подверг опасности своего маленького ребенка, к реальному лишению свободы на срок более двух лет.

Жителя Кохтла-Ярве Максима задержали 21 мая этого года, когда он мчался на автомобиле "Audi A6" в волости Раквере, Ляэне-Вирумаа, со скоростью 180 километров в час в сторону своего родного города. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сиденье на коленях у его сожительницы находился годовалый ребенок, который не был должным образом пристегнут ремнем безопасности и жизнь которого из-за этого была в опасности.

Согласился на два года тюрьмы

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