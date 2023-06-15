ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Образование в Ида-Вирумаа находится под особым вниманием государства

В дополнение к гимназической реформе, которая длится уже много лет, государство начало в уезде также реформу основной школы, то есть самоуправлениям, где перспективы предоставления гимназического образования были поставлены под сомнение чиновниками Министерства образования, предлагают за их ликвидацию построить новые основные школы. В других местах государство не строит основные школы.

Для самоуправлений это, безусловно, искушение, но также и повод задуматься. Ведь что делать со старыми школьными зданиями, в которые инвестировали годами? Не ускорится ли убыль населения из-за того, что гимназическое образование больше не будет предоставляться рядом с домом? Если при строительстве новых школьных зданий учитываются будущие изменения в населении, не случится ли так, что в какой-то момент детям больше не хватит места в школе? В Йыхви нехватка места отмечается как в новой основной школе, так и в гимназии.