ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии отметили годовщину июньской депортации

- Чрезвычайно трагичный день в истории эстонского народа, принесший боль и страдания тысячам эстонцев. Поэтому важно оглянуться на это печальное время и вспомнить, что произошло, пролетев над городами и деревнями Эстонии до границы с Россией над той же железной дорогой, по которой эстонских людей отправляли на поселение в Сибирь. Также у этой акции есть - особенно сейчас, когда идет война в Украине, - еще одно измерение, и это - желание повысить осведомленность жителей Ида-Вирумаа о наших исторических событиях, последствия которых охватывают и сегодняшний день, - сказал организатор группового полета, частный пилот Хендрик Агур, мать и отец которого были сосланы в Сибирь в этот день 82 года назад.