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В центре Нарвы изменится организация дорожного движения

Эрик Калда
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Ремонт на улице Кереса в Нарве.
Ремонт на улице Кереса в Нарве. Фото: Илья Смирнов

В связи со строительными работами транзитных дорог в Нарве изменится организация дорожного движения ул. Пауля Кереса, сообщает горуправа.

С утра 15.06.23 будет открыт участок дороги от перекрестка Академии МВД до перекрестка Суур-Агули, перекресток улицы Энергия останется открытым до утра 16.06.23.

С утра 16.06.23 предположительно до 21.07.2023 (если работы будут завершены раньше срока, то дорога будет открыта раньше) будет закрыт участок дороги от перекрестка улиц Пауля Кереса - Суур-Агули в сторону перекрестка с круговым движением Пауля Кереса, а также перекресток улиц Пауля Кереса - Энергия.

Доступ к улице Суур-Агули, а также на территорию VKG и Fortaco будет осуществляться через перекресток улиц Пауля Кереса - Креэнхольми. К "Vaba Lava" можно подъехать по временной дороге от перекрестка с круговым движением Пауля Кереса до территории VabaLava.

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