В центре Нарвы изменится организация дорожного движения

С утра 15.06.23 будет открыт участок дороги от перекрестка Академии МВД до перекрестка Суур-Агули, перекресток улицы Энергия останется открытым до утра 16.06.23.

С утра 16.06.23 предположительно до 21.07.2023 (если работы будут завершены раньше срока, то дорога будет открыта раньше) будет закрыт участок дороги от перекрестка улиц Пауля Кереса - Суур-Агули в сторону перекрестка с круговым движением Пауля Кереса, а также перекресток улиц Пауля Кереса - Энергия.