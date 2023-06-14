В центре Нарвы изменится организация дорожного движения

В связи со строительными работами транзитных дорог в Нарве изменится организация дорожного движения ул. Пауля Кереса, сообщает горуправа.
С утра 15.06.23 будет открыт участок дороги от перекрестка Академии МВД до перекрестка Суур-Агули, перекресток улицы Энергия останется открытым до утра 16.06.23.
С утра 16.06.23 предположительно до 21.07.2023 (если работы будут завершены раньше срока, то дорога будет открыта раньше) будет закрыт участок дороги от перекрестка улиц Пауля Кереса - Суур-Агули в сторону перекрестка с круговым движением Пауля Кереса, а также перекресток улиц Пауля Кереса - Энергия.
Доступ к улице Суур-Агули, а также на территорию VKG и Fortaco будет осуществляться через перекресток улиц Пауля Кереса - Креэнхольми. К "Vaba Lava" можно подъехать по временной дороге от перекрестка с круговым движением Пауля Кереса до территории VabaLava.