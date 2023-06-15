Распространение пожара в Пухату остановлено

В течение дня вертолет Департамента полиции и погранохраны сбросил в район пожара 56 водяных бомб. С помощью вертолета удалось ограничить распространение огня и активный огонь.

В пределах площади пожара на площади 3-4 га располагаются кострища, горящие открытым пламенем, где дымятся пни и дерн. Спасательным работам помогла смена направления ветра.

Район пожара расположен на южном и восточном берегу озера Пухату. Спасатели теперь могут попасть в этот район на гусеничной машине Bandvagn.

Работы по пожаротушению продолжаются и сегодня.