Министр образрвания Каллас: языковое погружение должно способствовать переходу на обучение на эстонском языке

"Методология языкового погружения за двадцать лет очень хорошо себя зарекомендовала. Это подтверждает и опубликованный на прошлой неделе аудит Государственного контроля, который четко показал, что языковое погружение было единственным способом обеспечить хорошие знания эстонского языка для выпускников основных школ, чей домашний язык отличается от эстонского", - сказала министр.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов также подчеркнул важность сети языкового погружения в процессе перехода. "Совершенно очевидно, что можно одновременно изучать и язык, и предмет. У нас есть многолетний опыт, который необходимо распространять более широко. Поддержка родного языка, используемая в методике языкового погружения, очень важна для усвоения второго языка. Хорошее сотрудничество и совместные усилия помогут нам осуществить успешный переход на обучение на эстонском языке."