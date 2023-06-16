Многие жители Эстонии курят электронные сигареты в запрещенных для этого местах

С 2018 года курение электронных сигарет, то есть вейпинг, запрещено в тех местах, где нельзя курить и обычные сигареты. Однако пользователи электронных сигарет часто не соблюдают это правило. Глава сектора алкоголя и табака в Институте развития здоровья Аннели Саммель сказала в интервью радионовостям ERR, что люди, скорее всего, просто не знают о законе.

По словам Саммель, вредное воздействие вейпинга может заметить и посторонний: "Ядовитые вещества, которые человек вдыхает с аэрозолем, не остаются, так сказать, в его организме, ибо курильщик выдыхает их снова в воздух. И они воздействуют на стороннего наблюдателя точно так же, как и на человека, который вейпит сам".