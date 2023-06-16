В Кивиыли спасатели предотвратили пожар

Северное побережьеНовостиВ Кивиыли спасатели предотвратили пожарЭрик Калда16 июня 2023, 11:18Facebook TwitterComments Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер ЛиллевялиВ четверг днем спасатели были вызваны в многоквартирный дом на улице Виру в Кивиыли, волость Люганузе.Пожилая женщина поставила еду на плиту вариться, но затем вышла, а дверь захлопнулась - и она больше не могла попасть в квартиру.Женщина боялась, что квартира может загореться. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь. Пожара не случилось.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателиженщинакивиыливирулюганузепожилая Pекомендуем