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В Кивиыли спасатели предотвратили пожар

Эрик Калда
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В четверг днем спасатели были вызваны в многоквартирный дом на улице Виру в Кивиыли, волость Люганузе.

Пожилая женщина поставила еду на плиту вариться, но затем вышла, а дверь захлопнулась - и она больше не могла попасть в квартиру.

Женщина боялась, что квартира может загореться. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь. Пожара не случилось.

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