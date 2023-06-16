Госсуд признал Сергея Середенко виновным в антигосударственной деятельности

В то же время Госсуд счел, что записи обвиняемого не могут быть расценены как средство совершения преступления, а потом их копии, хранящиеся на подлежащих конфискации компьютерах и картах памяти, должны быть переданы Сергею Середенко.

Во всем остальном решения судов нижестоящих инстанций были оставлены без изменений. В том числе и в части наказания - Середенко приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.

22 сентября прошлого года Харьюский уездный суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам годам тюрьмы. 19 декабря этот приговор оставил без изменений Таллиннский окружной суд. 17 января на решение окружного суда была подана кассационная жалоба. В марте она была принята в производство, а 17 мая Госсуд рассмотрел ее в порядке письменного производства.