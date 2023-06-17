Яанус Пурга: Десять напутствий будущему представителю правительства в Ида-Вирумаа

В коалиционном соглашении есть более и менее важные для Ида-Вирумаа пункты, но одно очень важное решение - это назначение представителя правительства.
У меня не возникает вопросов, нужен ли представитель и зачем - нашему уезду предоставляется дополнительная возможность, которой ни у одного другого уезда нет! Скорее, здесь у других уездов мог возникнуть смешанный с завистью вопрос: "А почему мы не получим?".
Теперь нам надо только постараться хорошо и правильно использовать этот шанс, и для этого каждый мог бы подумать, какие направления и области являются наиболее важными для Ида-Вирумаа, где пригодилась бы дополнительная помощь. Для разных людей, предприятий и самоуправлений они могут быть очень разными, но что-то общее и крупные потребности уезда необходимо четко сформулировать - тогда их можно будет реализовать.
Ниже я предлагаю на всеобщее обсуждение мое видение функции и обязанностей представителя.
Цели работы представителя в более широком плане:
* представление интересов уезда на уровне правительства;
* представление интересов государства и организация реализации общегосударственных целей на уездном уровне;
* формирование сотрудничества между предприятиями, общинами, чиновниками и политиками.
Результатом работы должно быть более гладкое, прямое и простое делопроизводство между уездом и государством, а также более активное вовлечение местных жителей и предприятий в принятие решений и достижение целей на уровне уезда и страны.
Десять напутствий, наиболее актуальных сейчас для развития уезда и будущих изменений (не в порядке приоритетности):
1. Судьба крупных предприятий, в том числе сланцевой промышленности. Планы и перспективы в контексте целей Эстонии и ЕС и очень единое четкое представление о будущем использования сланца как с точки зрения временного аспекта, так и объема. Распределение и использование платы за ресурсы.
2. Содействие созданию малого и среднего предпринимательства вместо крупных производств и наряду с ними в непрерывном процессе преобразования экономики. Повышение предпринимательской активности людей.
3. Развитие возобновляемой энергетики в уезде. Крупные проекты и производство энергии жителями, общинами и предприятиями. Ускорение планировочных процессов и процедурных действий.
4. Туристический кластер, кинофонд и индустрия отдыха - содействие историям успеха и развитию.
5. Распределение средств из фонда справедливого перехода и ускорение их освоения, особенно в контексте экономики и бизнеса.
"Представитель правительства в Ида-Вирумаа обязательно должен быть местным жителем и на основе личного опыта хорошо знать особенности и предпринимательство уезда, он не должен быть членом какой-либо политической партии".
Яанус Пурга, "Rohetiiger", глава экономического комитета
6. Создание для Ида-Вирумаа отдельного "ящика" во всевозможных программах поддержки, особенно в программах поддержки на реновацию зданий, где действовали бы условия, учитывающие своеобразие региона. Переговоры с банками о целевом финансировании Ида-Вирумаа.
7. Содействовать смягчению трудностей, связанных с переходом на обучение на эстонском языке (в основном организует Министерство образования), включая переподготовку и трудоустройство остающихся без работы учителей.
8. Общее улучшение жизненной среды и качества жизни: место жительства, здоровье, свободное время, спорт. Создание более современных городских кварталов, повышение качества дорог и коммуникаций в малонаселенных районах, спортивные сооружения, природные тропы.
9. Содействие обеспечению государственной безопасности и стабильности путем повышения качества жизни и развития дружественных отношений: личность, община, самоуправление, государство.
10. Быстрое решение возникающих в уезде неотложных вопросов на уровне министерств и правительства - т.н. fast-track.
Для того чтобы такую работу вообще было возможно выполнять с существенной пользой для уезда, представитель должен иметь быстрый и безоговорочный доступ к соответствующим министерствам и ведомствам на самом высоком уровне, а также иметь право голоса по всем решениям правительства, касающимся уезда.
Сам представитель ни в коем случае не должен быть политическим, он не должен принадлежать ни к какой политической партии. В противном случае существует риск повторения типичной грызни между партиями и избирательными союзами в некоторых самоуправлениях уезда.
Представитель обязательно должен быть местным жителем и на основе личного опыта хорошо знать хотя бы некоторые из вышеперечисленных сфер - с учетом своеобразия уезда, прежде всего промышленность, энергетику, использование сланца и предпринимательство. Он также должен иметь хорошие связи и контакты как с уездными предприятиями и самоуправлениями, так и с государственными учреждениями. Чтоб нужные люди взяли трубку и впустили в дверь.
Если эти условия будут выполнены, то нам нечего терять. От назначения представителя мы можем только выиграть.