Яанус Пурга: Десять напутствий будущему представителю правительства в Ида-Вирумаа

У меня не возникает вопросов, нужен ли представитель и зачем - нашему уезду предоставляется дополнительная возможность, которой ни у одного другого уезда нет! Скорее, здесь у других уездов мог возникнуть смешанный с завистью вопрос: "А почему мы не получим?".

Теперь нам надо только постараться хорошо и правильно использовать этот шанс, и для этого каждый мог бы подумать, какие направления и области являются наиболее важными для Ида-Вирумаа, где пригодилась бы дополнительная помощь. Для разных людей, предприятий и самоуправлений они могут быть очень разными, но что-то общее и крупные потребности уезда необходимо четко сформулировать - тогда их можно будет реализовать.

Ниже я предлагаю на всеобщее обсуждение мое видение функции и обязанностей представителя.

Цели работы представителя в более широком плане:

* представление интересов уезда на уровне правительства;

* представление интересов государства и организация реализации общегосударственных целей на уездном уровне;

* формирование сотрудничества между предприятиями, общинами, чиновниками и политиками.

Результатом работы должно быть более гладкое, прямое и простое делопроизводство между уездом и государством, а также более активное вовлечение местных жителей и предприятий в принятие решений и достижение целей на уровне уезда и страны.

Десять напутствий, наиболее актуальных сейчас для развития уезда и будущих изменений (не в порядке приоритетности):