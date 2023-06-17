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ОПРОС ⟩ Какие ваши самые яркие впечатления от летних каникул?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Каникулы. Снимок иллюстративный.
Каникулы. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Танель РООМА, мелкий предприниматель:

- В моей юности, которая выдалась на 90-е годы прошлого века, всегда привлекали летние концерты, в Тойла часто ездил. Но, пожалуй, самым ярким и впечатляющим событием лета были Дни шахтера в конце августа. Там так много всего происходило, что запоминалось надолго.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Максим КРАВЦОВ, мебельщик:

- В моей жизни каникулы всегда проходили стандартно - у бабушки в Тульской области. Трудно выделить что-то особенное, но я ждал лета. В то время жил на Украине, мы с братом приезжали из Украины, а двоюродные сестры - из Эстонии. Весело вместе было.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пеэтер КЯЭР, пенсионер:

- Трудно что-то яркое вспомнить - мои школьные годы далеко позади. Наверное, ничего особенного и не было - летом всегда было много работы, как в школьные годы, так и после. Сейчас свободного времени намного больше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наталья СЕРГЕЕВА, менеджер:

- Самые яркие впечатления оставила поездка с классом, в котором училась дочь, в Киев. Это было более двадцати лет назад. В то время в Европу было съездить легко, в Россию - реально, а в Украину намного сложнее - визы надо было оформлять и прочие нюансы. В большой степени это была смелая авантюра, но все получилось. Мы много увидели не только в столице Украины, но и по дороге в других городах. Не обошлось без приключений, но несколько дней остались яркими воспоминаниями для всех. Эта страна не похожа ни на какую другую.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эха ХЕЙЛУ, пенсионер:

- Сорок лет или больше прошло, но всегда помню свое небольшое путешествие в Ригу. Недалеко, но это была первая зарубежная поездка в моей жизни, поэтому осталось много впечатлений на всю жизнь.

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