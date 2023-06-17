Женский хоккей зародился давно, но его популярность начала развиваться сравнительно недавно и распространяется с большой скоростью по всему миру. Кохтла-ярвеские девушки и женщины также посвящают хоккею свободное от учебы или работы время. Что тянет их на лед и заставляет надевать форму? Чем отличается женский хоккей от мужского? Что главное в команде и о многом другом мы поговорили с чемпионками и их наставниками по окончании сезона.