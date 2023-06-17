Женский хоккей зародился давно, но его популярность начала развиваться сравнительно недавно и распространяется с большой скоростью по всему миру. Кохтла-ярвеские девушки и женщины также посвящают хоккею свободное от учебы или работы время. Что тянет их на лед и заставляет надевать форму? Чем отличается женский хоккей от мужского? Что главное в команде и о многом другом мы поговорили с чемпионками и их наставниками по окончании сезона. 

  • Женская хоккейная команда "Everest" из Кохтла-Ярве в третий раз стала победителем чемпионата Эстонии. В последний майский день в Эстонском хоккейном союзе спортсменам вручили заслуженные награды.
  • Анатолий Дубков - лучший тренер женской команды 2023 года.
  • Анна Федяева - лучший нападающий.
  • Александра-Ольга Сеппар - лучший защитник.
  • Ульяна Эгги - лучший вратарь.
  • Тренер клуба Александр Сметанин получил награду за вклад в развитие эстонского хоккея.

Тренеры Анатолий Дубков и Андрей Паршин довольны прошедшим сезоном - женская команда проиграла только одну игру, уступив тартуской команде "Säde".

Facebook Twitter
Comments