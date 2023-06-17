Гибридный парк в Пуртсе станет образцом для строительства следующих

На открывшейся на этой неделе гибридной электростанции, принадлежащей "Enefit Green", дочерней компании "Eesti Energia", возобновляемая электроэнергия производится пятью ветряными турбинами ветропарка мощностью 21 мегаватт и почти 49000 панелей солнечного парка мощностью 32 мегаватта. Это составляет около одной шестой производственной мощности электростанции Аувере. В общей сложности гибридный парк обеспечивает электроэнергией около 25000 домохозяйств Эстонии в год.

Председатель правления "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал, что Пуртсеский ветропарк - первый в Эстонии, построенный за последние десять лет. "Он был построен вместе с солнечным парком, в следующем году мы надеемся разместить здесь и накопитель энергии. Для нас важно, что это наш самый большой солнечный парк на сегодняшний день", - сказал он о солнечном парке, который раскинулся на 49 гектарах земли.