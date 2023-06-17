Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Гибридный парк в Пуртсе станет образцом для строительства следующих

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В гибридном парке Пуртсе электроэнергию производят бок о бок ветряки и солнечные панели.
В гибридном парке Пуртсе электроэнергию производят бок о бок ветряки и солнечные панели. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если подготовка к строительству ветро-солнечного парка в Пуртсе вблизи Кивиыли заняла около 15 лет, то на строительство ушло меньше года.

На открывшейся на этой неделе гибридной электростанции, принадлежащей "Enefit Green", дочерней компании "Eesti Energia", возобновляемая электроэнергия производится пятью ветряными турбинами ветропарка мощностью 21 мегаватт и почти 49000 панелей солнечного парка мощностью 32 мегаватта. Это составляет около одной шестой производственной мощности электростанции Аувере. В общей сложности гибридный парк обеспечивает электроэнергией около 25000 домохозяйств Эстонии в год.

Председатель правления "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал, что Пуртсеский ветропарк - первый в Эстонии, построенный за последние десять лет. "Он был построен вместе с солнечным парком, в следующем году мы надеемся разместить здесь и накопитель энергии. Для нас важно, что это наш самый большой солнечный парк на сегодняшний день", - сказал он о солнечном парке, который раскинулся на 49 гектарах земли. 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх