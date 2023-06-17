Гибридный парк в Пуртсе станет образцом для строительства следующих

Если подготовка к строительству ветро-солнечного парка в Пуртсе вблизи Кивиыли заняла около 15 лет, то на строительство ушло меньше года.
На открывшейся на этой неделе гибридной электростанции, принадлежащей "Enefit Green", дочерней компании "Eesti Energia", возобновляемая электроэнергия производится пятью ветряными турбинами ветропарка мощностью 21 мегаватт и почти 49000 панелей солнечного парка мощностью 32 мегаватта. Это составляет около одной шестой производственной мощности электростанции Аувере. В общей сложности гибридный парк обеспечивает электроэнергией около 25000 домохозяйств Эстонии в год.