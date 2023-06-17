ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Гибридный парк в Пуртсе - как прорыв в производстве возобновляемой энергии

Хотя необходимость производить более дешевую возобновляемую энергию очевидна уже как минимум лет десять, за это время в Эстонии не удалось построить ни одной новой ветряной турбины. Все попытки увязли в юридических спорах. Как метко заметил бывший председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер, адвокаты заработали на этом большие деньги, но за это время не прибавилось ни одного мегаватта производственных мощностей ветровой энергии.

Теперь лед тронулся. Если в следующем году Минобороны установит радар на вершине террикона бывшей шахты "Viru", препятствия для продолжения создания недостроенного мощного ветропарка Айду также должны исчезнуть. Через год-полтора "Enefit Green" должен завершить строительство новой мощной ветро-солнечной электростанции на болоте Тоотси в Пярнумаа.

Это, наконец, реальные шаги к возобновляемым источникам энергии. Это должно обеспечить энергетическую безопасность Эстонии и замедлить рост цен на электроэнергию, и Эстония может снова стать экспортером электроэнергии в определенные периоды.