ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Гибридный парк в Пуртсе - как прорыв в производстве возобновляемой энергии

Открывшийся на этой неделе ветро-солнечный парк в Пуртсе имеет знаковое значение для энергетики Эстонии.
Хотя необходимость производить более дешевую возобновляемую энергию очевидна уже как минимум лет десять, за это время в Эстонии не удалось построить ни одной новой ветряной турбины. Все попытки увязли в юридических спорах. Как метко заметил бывший председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер, адвокаты заработали на этом большие деньги, но за это время не прибавилось ни одного мегаватта производственных мощностей ветровой энергии.
Теперь лед тронулся. Если в следующем году Минобороны установит радар на вершине террикона бывшей шахты "Viru", препятствия для продолжения создания недостроенного мощного ветропарка Айду также должны исчезнуть. Через год-полтора "Enefit Green" должен завершить строительство новой мощной ветро-солнечной электростанции на болоте Тоотси в Пярнумаа.
Это, наконец, реальные шаги к возобновляемым источникам энергии. Это должно обеспечить энергетическую безопасность Эстонии и замедлить рост цен на электроэнергию, и Эстония может снова стать экспортером электроэнергии в определенные периоды.
В то же время понятно, что пока не дует ветер и не светит солнце, Эстонии также нужны управляемые мощности по выработке электроэнергии. Чтобы покрыть это, Эстонии также нужна сланцевая энергия, по крайней мере до тех пор, пока не будет лучших решений. Однако, безусловно, в меньшем объеме, чем четыре-пять лет назад. Необходимо также определить, сколько и как долго необходимо поддерживать возможность производства электроэнергии из горючего сланца. Сланцевые заводы и шахты требуют долгосрочных инвестиций для поддержания эксплуатационной надежности, и для этого необходим более долгосрочный план.