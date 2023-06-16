Чемпион мира в метании диска Кристьян Чех установил в Йыхви новый личный рекорд

Кристьян Чех метнул диск на 71 метр и 86 сантиметров. 24-летний словенец, у которого до приезда в Йыхви был лучший результат 71,27, установил личный рекорд уже в четвертой попытке (71,70), но на этом не остановился, а улучшил его в последней, шестой, попытке, пишет rus.err.ee.

Кроме того, Чех получил премию в размере 25 000 евро за лучший результат в метании диска, показанный в Эстонии. Прежнее достижение принадлежало Герду Кантеру, который в 2009 году в Кохила метнул диск на 71,64 метра.

Второе место занял швед Даниэль Столь, метнувший диск на 71 метр и 45 сантиметров. Третьим стал спортсмен из Ямайки Федрик Дакрес (66,12).