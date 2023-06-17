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Погранпереход между Ивангородом и Нарвой закроют осенью

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Ивангороде.
Пограничный пункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov

Россия закроет Ивангородский пограничный переход предстоящей осенью, обосновав это ремонтными работами.

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного казенного учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ сообщает, что на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска „Ивангород“, пишет rus.delfi.ee.

В соответствии с действующей редакцией ведомственного проекта начало проведения строительно-монтажных работ определено в IV квартале 2023 года (октябрь, ноябрь, декабрь), говорится в ответе ведомства.

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