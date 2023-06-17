Погранпереход между Ивангородом и Нарвой закроют осенью

Россия закроет Ивангородский пограничный переход предстоящей осенью, обосновав это ремонтными работами.
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного казенного учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ сообщает, что на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска „Ивангород“, пишет rus.delfi.ee.
В соответствии с действующей редакцией ведомственного проекта начало проведения строительно-монтажных работ определено в IV квартале 2023 года (октябрь, ноябрь, декабрь), говорится в ответе ведомства.