Погранпереход между Ивангородом и Нарвой закроют осенью

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного казенного учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ сообщает, что на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска „Ивангород“, пишет rus.delfi.ee.