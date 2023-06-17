Почему в Эстонии небывалая засуха

«Сильные засухи становятся все более частыми в Эстонии, не говоря уже об остальном мире. Эта тенденция не является редкостью и она связана с изменением климата», - считает старший эксперт SEI Tallinn Тийа Педусаар, пишет rus.postimees.ee.

«Хотя сценарии изменения климата прогнозируют увеличение количества осадков в Эстонии, это не означает, что в эстонских широтах не будет засух», - сказала Педусаар.

Она подчеркивает важность пространственного распределения воды. Есть явные признаки того, что распределение водных ресурсов Эстонии меняется, и весенние паводки становятся редким явлением.

Если в холодные зимы вода накапливается в виде льда и снега, то когда весной наступает оттепель, высокий уровень воды наполняет реки, озера и все другие водоемы и гарантирует достаточное количество воды для начала вегетационного периода. Таким образом, это помогает пополнить весенние запасы грунтовых вод и создает необходимые условия для роста растений. Однако уже более десяти лет не было продолжительной снежной зимы, чтобы весной наполнить водоемы водой. Зимы непостоянны, чередуются между заморозками и оттепелями, и, как правило, водоемы наполняются в более холодное время года. Это не способствует, а иногда даже препятствует сельскохозяйственной деятельности.