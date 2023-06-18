Вс, 18.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Нарва-Йыэсуу столкнулись три машины

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

17.06.2023 в 10:15 произошло дорожно-транспортное происшествие в Нарва-Йыэсуу на 9-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу, где 51-летний мужчина управлял автомобилем Kia Picanto и не соблюдал безопасную дистанцию. 

В результате его машина столкнулась с остановившимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 32-летний мужчина.

После столкновения Toyota, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Caravelle, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Скорая помощь оказала водителю «Киа» первую помощь на месте.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх