В Нарва-Йыэсуу столкнулись три машины

17.06.2023 в 10:15 произошло дорожно-транспортное происшествие в Нарва-Йыэсуу на 9-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу, где 51-летний мужчина управлял автомобилем Kia Picanto и не соблюдал безопасную дистанцию.
В результате его машина столкнулась с остановившимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 32-летний мужчина.
После столкновения Toyota, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Caravelle, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Скорая помощь оказала водителю «Киа» первую помощь на месте.