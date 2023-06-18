В Нарва-Йыэсуу столкнулись три машины

В результате его машина столкнулась с остановившимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 32-летний мужчина.

После столкновения Toyota, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Caravelle, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Скорая помощь оказала водителю «Киа» первую помощь на месте.