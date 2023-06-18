Государство будет компенсировать перевозчикам бесплатную перевозку детей и пожилых людей

Компания LuxExpress, принадлежащая автобусному королю Хуго Осула, в прошлом году одержала крупную победу в суде. Европейский суд постановил, что эстонское государство должно финансировать бесплатные поездки, предусмотренные законом.

Автобусные компании должны бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и инвалидов - так гласит закон. Обязательство было, но денег на это не давали.

„Мы оспорили разработанную государством несправедливую и, в свете недавнего решения суда, еще и незаконную систему“, - сказал после победы в суде член правления Lux Express Estonia Ингмар Роос. Когда государство заказывает транспортные услуги, все оплачивается по километражу - но в случае чисто тарифных маршрутов, например, между крупными городами, бесплатные перевозки должны были выполняться без оплаты.

Суд постановил, что расходы должны быть возмещены, чтобы система работала одинаково по всей Европе. В Европе запросили мнение эстонских судов. В суд обращались и другие перевозчики, и в административном суде был достигнут компромисс - Министерство экономики выплатило компенсацию, неустойку и судебные издержки. Компании Lux Express, например, было выплачено 1,7 миллиона евро за период 2016-2022 годов. Эти деньги были взяты из резерва правительства, поскольку расходы носили чрезвычайный характер.