Пациенты обременяют ЕМО Ида-Вируской центральной больницы

Консультативный совет пациентов Ида-Вируской центральной больницы (ИВЦБ) встретился с руководителями отделения экстренной медицины ИВЦБ и вместе они попытались найти решение ситуации, когда в отделение экстренной медицинской помощи (EMO) обращается очень большое количество пациентов, которых должен лечить семейный врач, в связи с чем может пострадать лечение больных, действительно нуждающихся в экстренной помощи.
Эстонское общество семейных врачей и Эстонское общество врачей экстренной медицинской помощи подготовили руководство, которое поможет решить, когда со своей проблемой со здоровьем следует обратиться к семейному врачу, а когда в ЕМО.
Общий принцип заключается в том, что ЕМО в первую очередь занимается пациентами, чья жизнь находится в опасности или чьему здоровью может быть нанесен необратимый ущерб без экстренной помощи.
К таким состояниям относятся внезапные и неожиданные тяжелые заболевания, такие как инфаркт миокарда, инсульт, острые хирургические заболевания, протекающие с внезапной болью, недавние обширные травмы, кровотечения, отравления и др. Все эти состояния характеризуются внезапной угрозой для жизни.
По словам представителей больницы они хорошо понимают, что пациенту сложно решить, куда обратиться со своей проблемой: в ЕМО или к семейному врачу. В этом случае поможет справочный телефон семейных врачей 1220, где можно получить консультацию и рекомендации по вопросам здоровья.
Прежде чем звонить на справочный телефон, стоит измерить температуру тела, по возможности артериальное давление и пульс, чтобы было легче давать рекомендации. Обязательно стоит держать под рукой ручку и бумагу, чтобы записать рекомендации. Звонящий также должен знать, какие лекарства принимает нуждающийся в помощи человек. Все это поможет медику, работающему на справочном телефоне, помочь вам наилучшим образом. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.1220.ee/
В ЕМО не оказывают экстренную стоматологическую помощь. При зубной боли, заметном отеке лица или щеки, сопровождающемся болью и/или повышением температуры тела, следует обратиться к стоматологу и, если стоматолог не работает, в ЕМО.
Туда же относятся хронические заболевания, находящиеся в зоне ответственности семейного врача. Стоит помнить, что через ЕМО нельзя быстрее или без очереди пройти обследования, назначенные специалистом. Решение о том, какие анализы проводить в ЕМО, принимает врач ЕМО в зависимости от состояния пациента.
Пациенты, поступающие в отделение экстренной медицины, проходят триаж, чтобы врачи могли определить приоритетность их потребности в помощи. Пациенты обслуживаются в EМО в зависимости от угрозы состоянию здоровья, независимо от времени и способа прибытия. Довольно распространено заблуждение, что приезд на скорой помощи гарантирует более быстрое попадание к врачу - это не так. Единственным критерием является опасность для жизни пациента.
Используется четырехуровневая категория триажа:
[🔴] Красная (I) категория триажа - это пациенты в угрожающем жизни состоянии, жизнь которых находится в непосредственной опасности. Эти пациенты нуждаются в экстренной медицинской помощи.
[🟠] Оранжевая (II) категория триажа - экстренные пациенты, состояние которых потенциально опасно для жизни. Время ожидания врача может составлять до 15 минут.
[🟡] Желтая (III) категория триажа - пациенты, чье заболевание или травма являются экстренными и требуют диагностики и/или лечения, но состояние которых стабильно и способно ожидать медицинской помощи. Время ожидания приема у врача может составлять до 60 минут.
[🟢] Зеленая (IV) категория триажа - пациенты с проблемами, не требующими срочного экстренного вмешательства, а время ожидания обращения к врачу составляет до 3 часов. Время ожидания может увеличиться, если медики заняты пациентами более высокой категории триажа.