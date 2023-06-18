Пациенты обременяют ЕМО Ида-Вируской центральной больницы

Туда же относятся хронические заболевания, находящиеся в зоне ответственности семейного врача. Стоит помнить, что через ЕМО нельзя быстрее или без очереди пройти обследования, назначенные специалистом. Решение о том, какие анализы проводить в ЕМО, принимает врач ЕМО в зависимости от состояния пациента.

Пациенты, поступающие в отделение экстренной медицины, проходят триаж, чтобы врачи могли определить приоритетность их потребности в помощи. Пациенты обслуживаются в EМО в зависимости от угрозы состоянию здоровья, независимо от времени и способа прибытия. Довольно распространено заблуждение, что приезд на скорой помощи гарантирует более быстрое попадание к врачу - это не так. Единственным критерием является опасность для жизни пациента.

Используется четырехуровневая категория триажа:

[🔴] Красная (I) категория триажа - это пациенты в угрожающем жизни состоянии, жизнь которых находится в непосредственной опасности. Эти пациенты нуждаются в экстренной медицинской помощи.

[🟠] Оранжевая (II) категория триажа - экстренные пациенты, состояние которых потенциально опасно для жизни. Время ожидания врача может составлять до 15 минут.

[🟡] Желтая (III) категория триажа - пациенты, чье заболевание или травма являются экстренными и требуют диагностики и/или лечения, но состояние которых стабильно и способно ожидать медицинской помощи. Время ожидания приема у врача может составлять до 60 минут.

[🟢] Зеленая (IV) категория триажа - пациенты с проблемами, не требующими срочного экстренного вмешательства, а время ожидания обращения к врачу составляет до 3 часов. Время ожидания может увеличиться, если медики заняты пациентами более высокой категории триажа.