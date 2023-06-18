Эстония должна сама принимать решения о добыче полезных ископаемых, считает парламентская комиссия

Парламентская комиссия по делам Европейского союза на этой неделе внесла поправки в позицию Эстонии по проекту постановления о жизненно важных полезных ископаемых. Комиссия решила подчеркнуть, что любые решения по добыче ископаемых должны оставаться в компетенции государств ЕС.
Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Лийза Пакоста подчеркнула, что Эстония уже является крупнейшим в ЕС производителем земельных металлов и ряда важнейших видов сырья, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
"Мы добываем полезные ископаемые, это часть нашего богатства. Для Эстонии очень важно самостоятельно принимать все решения о будущей добыче ископаемых", - добавила Пакоста, отметив, что полезные ископаемые и повторное использование критических элементов - очень важный вопрос для Эстонии.
Член комиссии Танель Кийк отметил, что для эффективной переработки отходов важно иметь справедливый переходный фонд, чтобы компании могли подать заявку на получение денег, например, для создания завода по переработке литиево-ионных аккумуляторов.
"Комиссия по делам Евросоюза решила добавить пункт к позиции о том, что для предоставления государственной помощи должен быть создан общеевропейский фонд поддержки, специально предназначенный для финансирования важнейших сырьевых проектов, с равным доступом для всех предпринимателей ЕС", - сказал Кийк.
Инициатива ЕС направлена на создание мощной промышленной базы и обеспечение надежного, разнообразного, недорогого и устойчивого доступа к важнейшим видам сырья для ЕС, а также на продвижение циркулярной экономики и устойчивого развития. Цель заключается в том, чтобы к 2030 году 50% потребностей ЕС в важнейших видах сырья производилось и перерабатывалось в Европейском союзе.