Эстония должна сама принимать решения о добыче полезных ископаемых, считает парламентская комиссия

Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Лийза Пакоста подчеркнула, что Эстония уже является крупнейшим в ЕС производителем земельных металлов и ряда важнейших видов сырья, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

"Мы добываем полезные ископаемые, это часть нашего богатства. Для Эстонии очень важно самостоятельно принимать все решения о будущей добыче ископаемых", - добавила Пакоста, отметив, что полезные ископаемые и повторное использование критических элементов - очень важный вопрос для Эстонии.

Член комиссии Танель Кийк отметил, что для эффективной переработки отходов важно иметь справедливый переходный фонд, чтобы компании могли подать заявку на получение денег, например, для создания завода по переработке литиево-ионных аккумуляторов.

"Комиссия по делам Евросоюза решила добавить пункт к позиции о том, что для предоставления государственной помощи должен быть создан общеевропейский фонд поддержки, специально предназначенный для финансирования важнейших сырьевых проектов, с равным доступом для всех предпринимателей ЕС", - сказал Кийк.