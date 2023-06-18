Жара может быть опасна для здоровья

По прогнозам синоптиков, экстремальная жара не покинет Эстонию как минимум до среды, 21 июня. Максимальная температура воздуха сегодня, 18 июня, будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а в следующие дни температура воздуха продолжит расти и с 19 по 21 июня будет достигать 31 градуса, сообщает rus.postimees.ee.

В связи с жарой почти по всей Эстонии было объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.