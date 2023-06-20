Хендрик Агур: С таким пренебрежением и наглостью нельзя мириться

А недавно уличная мебель подверглась вандализму, выбили доски из скамеек.

"Руководители школ, пожалуйста, придите на помощь и научите молодежь элементарной культуре поведения, вежливости, корректности, эстонскому языку и навыкам общения". Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии

Происходящее нельзя считать нормальным явлением. Пожалуйста, давайте задумаемся вместе, что делать в такой ситуации и как долго это может продолжаться? Мы имеем дело с глубоким нравственным, воспитательным и ценностным кризисом. Эта молодежь, видимо, не получила должного воспитания и не имеет достойного примера для подражания, они не знакомы с элементарными правилами поведения в обществе. У них начисто отсутствует доброе отношение, недостает гордости за родной город, язык, культуру.

Откуда такое поведение и отношение? Однозначно, конечно, из домашнего воспитания. Но не только. Важная роль принадлежит и самим школам, где учится молодежь, их ценностям, школьной культуре, установкам, воспитательной работе, проводимой там, примеру и требованиям.

Так что вопрос уже не только технический (состояние территории у здания на Пярна, 47). Проблема в том, что эти самые молодые люди учатся в наших школах и растут в этом городе. Это не какие-то отморозки, пришедшие издалека. Это молодежь нашего города, ученики наших городских школ.

Уважаемые руководители школ, это ваши ученики и, судя по возрасту, чаще всего из классов основной школы, а также часть учащихся центра профессионального образования. Поэтому, пожалуйста, дорогие коллеги, придите теперь нам на помощь уже сейчас. Вы поможете нам, городу и особенно самой молодежи, если научите их элементарной культуре поведения, вежливости, корректности, эстонскому языку и навыкам общения. Сейчас во всем этом огромный дефицит.

Мы не хотим конфликтовать с молодежью других школ города. Мы приглашали ее в свое здание слушать музыку, которую они хотели, для занятий интересным досугом. Но одна государственная гимназия не может заниматься социально-воспитательной деятельностью всех школ города. Каждая школа должна проанализировать и принять соответствующие меры для воспитания учащихся с современными взглядами и ценностями. Пожалуйста, подумайте и постарайтесь воспитать из молодежи достойных людей.