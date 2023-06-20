Хендрик Агур: С таким пренебрежением и наглостью нельзя мириться

Территория перед Кохтла-Ярвеской гимназией на улице Пярна, где также есть скамейки, уличные теннисные столы и баскетбольная площадка, стало популярным местом сбора молодежи, особенно этой весной. Участок принадлежит школе, но он открыт для всех. Горожане там могут отдохнуть, поиграть и пообщаться, однако этой весной ежедневные посиделки и тусовки молодежи всегда заканчивались в буквальном смысле кучей мусора.
Выбрасывается много мусора, захламляется территория школы. Мячом бьют о стенку велостоянки из металлической сетки, она сломалась в нескольких местах, работники гимназии ее ремонтируют. По крыше велостоянки постоянно лазают, бросают оттуда мусор и мяч. Также бьют мячом о стены и окна школьного здания. Паркет из красного камня усеян плевками, жвачкой, остатками арбуза, чипсами, разноцветными напитками.
Пренебрежение, распущенность, наглость и низкая культура поведения молодежи поражает. Иногда создается впечатление, что молодежь в компании соревнуется, кто больше мусора через плечо на землю швырнет, кто громче матерится и орет. Из динамиков звучит оглушающая музыка. И громкая ненормативная лексика на русском языке.
Большая проблема - курение обычных и э-сигарет, хотя электронные сигареты запрещены для несовершеннолетних. Лично пытался вмешаться, но убегать молодежь научилась. Конечно, я обращался и в полицию, но всем понятно, что к моменту приезда полиции никого уже и нет.
Это не может не возмущать и не печалить работников и учеников нашей гимназии. Когда ты приходишь призывать молодежь к порядку, они говорят "Я этого не делал" или "Я не понимаю по-эстонски" или "Кто ты такой, чтобы указывать мне" (по-русски). А иногда ведут себя просто вызывающе.
Коллектив нашей гимназии, в том числе и я лично, неоднократно занимался уборкой мусора на глазах у этих самых мусорщиков - перед самыми ногами этой 12-16-летней молодежи, в сантиметрах тридцати. Пустые пакеты, стаканчики, окурки, объедки, фантики, бумажки и т.п.
А недавно уличная мебель подверглась вандализму, выбили доски из скамеек.
"Руководители школ, пожалуйста, придите на помощь и научите молодежь элементарной культуре поведения, вежливости, корректности, эстонскому языку и навыкам общения".
Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии
Происходящее нельзя считать нормальным явлением. Пожалуйста, давайте задумаемся вместе, что делать в такой ситуации и как долго это может продолжаться? Мы имеем дело с глубоким нравственным, воспитательным и ценностным кризисом. Эта молодежь, видимо, не получила должного воспитания и не имеет достойного примера для подражания, они не знакомы с элементарными правилами поведения в обществе. У них начисто отсутствует доброе отношение, недостает гордости за родной город, язык, культуру.
Откуда такое поведение и отношение? Однозначно, конечно, из домашнего воспитания. Но не только. Важная роль принадлежит и самим школам, где учится молодежь, их ценностям, школьной культуре, установкам, воспитательной работе, проводимой там, примеру и требованиям.
Так что вопрос уже не только технический (состояние территории у здания на Пярна, 47). Проблема в том, что эти самые молодые люди учатся в наших школах и растут в этом городе. Это не какие-то отморозки, пришедшие издалека. Это молодежь нашего города, ученики наших городских школ.
Уважаемые руководители школ, это ваши ученики и, судя по возрасту, чаще всего из классов основной школы, а также часть учащихся центра профессионального образования. Поэтому, пожалуйста, дорогие коллеги, придите теперь нам на помощь уже сейчас. Вы поможете нам, городу и особенно самой молодежи, если научите их элементарной культуре поведения, вежливости, корректности, эстонскому языку и навыкам общения. Сейчас во всем этом огромный дефицит.
Мы не хотим конфликтовать с молодежью других школ города. Мы приглашали ее в свое здание слушать музыку, которую они хотели, для занятий интересным досугом. Но одна государственная гимназия не может заниматься социально-воспитательной деятельностью всех школ города. Каждая школа должна проанализировать и принять соответствующие меры для воспитания учащихся с современными взглядами и ценностями. Пожалуйста, подумайте и постарайтесь воспитать из молодежи достойных людей.
Прошу городское управление Кохтла-Ярве принять меры по предотвращению хулиганства со стороны молодежи и поддержанию порядка в городе, в том числе и на территории Пярна, 47 в Кохтла-Ярве.