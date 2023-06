ПАРЛАМЕНТ ⟩ Ээрик-Нийлес Кросс: Целью является достижение справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе

Долгое время цель этой войны определяли таким образом, что Украине будут помогать так долго, сколько потребуется. Дословная англоязычная цитата выглядит так: "We stand with Ukraine as long as it takes". Мы будем стоять рядом с Украиной или вместе с Украиной так долго, сколько потребуется. Над этим можно позубоскалить, мол, чем уж так сильно это стояние поможет? Но самая большая проблема в том, что это очень трудно определить. Наше сегодняшнее заявление со стороны Эстонии помогает частично определить это. Ведь мы говорим также, что нашей целью является достижение справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе.