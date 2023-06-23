ПАРЛАМЕНТ ⟩ Ээрик-Нийлес Кросс: Целью является достижение справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе

В то же время потери с обеих сторон гораздо больше, чем мы могли тогда опасаться. Всем нам известны те ужасы, которые происходили в Украине, однако масштаб всей этой войны в действительности не осознан нами еще и сегодня. И хотя мы в допустимой мере начинаем привыкать к происходящему, эта война, очевидно, присутствует в нашем подсознании все время.

Мы в разных заявлениях рассматривали разные аспекты этой войны. Предыдущее заявление - оно касалось членства Украины в НАТО - стало первым, в каком-то смысле больше касающимся послевоенной ситуации, касающимся больше мира, нежели войны. К этой же группе относится, так сказать, и сегодняшнее заявление. Сегодня мы говорим больше о том, каким должен быть этот мир, справедливый мир.

1 апреля 2022 года мир осознал совершенные в Буче кровавые преступления. Правда, в юридическом смысле и относительно сегодняшнего заявления, в котором затронута тема трибунала, важно также вспомнить речь канцлера Шольца 27 февраля 2022 года, которая была важной в истории Германии в нескольких смыслах. Но в сегодняшнем контексте очень важно было то, что Шольц в этой речи квалифицировал происходящее как агрессивную войну. В германском праве слово angriffskrieg, то есть агрессивная война, является термином, имеющим очень большое значение и смысл. Чуть преувеличенно: говоришь - агрессивная война, думаешь - Нюрнберг. Это не пустые слова.