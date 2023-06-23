Когда мы 23 февраля 2022 года обсуждали свое первое заявление военного времени, или это было еще за несколько часов до войны, настроение в этом зале было очень мрачным. Намного мрачнее, чем сегодня. Мы ждали тогда очень трудных времен и были готовы к самому худшему. Сегодня нужно и можно, к счастью, сказать, что худшее в военном смысле, по крайней мере до сих пор, предотвращать удавалось. Украина не сдалась, выиграны важные сражения, в том числе Киевское сражение, почти освобождена Харьковская область.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Ээрик-Нийлес Кросс: Целью является достижение справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе
В то же время потери с обеих сторон гораздо больше, чем мы могли тогда опасаться. Всем нам известны те ужасы, которые происходили в Украине, однако масштаб всей этой войны в действительности не осознан нами еще и сегодня. И хотя мы в допустимой мере начинаем привыкать к происходящему, эта война, очевидно, присутствует в нашем подсознании все время.
Мы в разных заявлениях рассматривали разные аспекты этой войны. Предыдущее заявление - оно касалось членства Украины в НАТО - стало первым, в каком-то смысле больше касающимся послевоенной ситуации, касающимся больше мира, нежели войны. К этой же группе относится, так сказать, и сегодняшнее заявление. Сегодня мы говорим больше о том, каким должен быть этот мир, справедливый мир.
1 апреля 2022 года мир осознал совершенные в Буче кровавые преступления. Правда, в юридическом смысле и относительно сегодняшнего заявления, в котором затронута тема трибунала, важно также вспомнить речь канцлера Шольца 27 февраля 2022 года, которая была важной в истории Германии в нескольких смыслах. Но в сегодняшнем контексте очень важно было то, что Шольц в этой речи квалифицировал происходящее как агрессивную войну. В германском праве слово angriffskrieg, то есть агрессивная война, является термином, имеющим очень большое значение и смысл. Чуть преувеличенно: говоришь - агрессивная война, думаешь - Нюрнберг. Это не пустые слова.
С точки зрения международного права, в Украине против украинского народа совершаются одновременно преступления трех видов. По нашему мнению, это военные преступления, геноцид и, в-третьих, преступление агрессии. С военными преступлениями все, казалось бы, наиболее ясно. С ними и проще, ведь их совершают военные где-то там, на поле боя.
Мы в Рийгикогу приняли 21 апреля 2022 года заявление, в соответствии с которым Эстония квалифицировала происходящее в Украине как геноцид против украинского народа. Нам кажется, что это почти элементарно сегодня. Впрочем, и в тот момент здесь в зале и в комиссии имелись сомнения, не перегибаем ли мы.
Существенный психологический барьер, а также правовой и несколько других барьеров разрушил тот самый Международный уголовный суд, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России, упоминая президента России Путина и еще одного высокопоставленного чиновника в обвинении в насильственной депортации украинских детей в Россию.
3 МЫСЛИ
- Всем нам известны те ужасы, которые происходили на Украине, однако масштаб всей этой войны в действительности не осознан нами еще и сегодня.
- Говоришь - агрессивная война, думаешь - Нюрнберг. Это не пустые слова.
- У мира возникло оправданное ожидание, что в один прекрасный день состоится справедливый суд.
Это довольно сильно изменило международный взгляд, ведь ясно, что все равно, сколько бы в дальнейшем ни пробовали найти способы, чтобы предложить российскому руководству, Путину эти off ramp, но это обвинение, ордер на арест за военное преступление просто так никуда не исчезнут. Так что у мира возникло оправданное ожидание, что в один прекрасный день состоится справедливый суд.
Теперь, когда все мы говорим, мир говорит, что мы хотим восстановить основанный на правилах миропорядок и защищать его, то впредь очень сложно будет делать это без решения проблемы военных преступлений.
Изменилось, конечно, также определение целей войны. Если поначалу говорили, что Украина не должна проиграть, то теперь уже и на уровне правительств заговорили о том, что Украина должна победить. Еще не говорят, должна ли эта победа очевидно означать также военное поражение России. И все больше стали говорить о справедливом мире. Наша цель - справедливый мир.
По сути, одним из важнейших вопросов как сегодняшнего заявления, так и, может быть, вопросом для всего мира является осмысление этого термина. Что же это на самом деле - справедливый мир? Каким будет справедливый мир в Европе после прекращения агрессивной войны против Украины? Если в военных вещах консенсус у нас довольно силен на Западе, то в правовых вопросах дело намного сложнее.
Долгое время цель этой войны определяли таким образом, что Украине будут помогать так долго, сколько потребуется. Дословная англоязычная цитата выглядит так: "We stand with Ukraine as long as it takes". Мы будем стоять рядом с Украиной или вместе с Украиной так долго, сколько потребуется. Над этим можно позубоскалить, мол, чем уж так сильно это стояние поможет? Но самая большая проблема в том, что это очень трудно определить. Наше сегодняшнее заявление со стороны Эстонии помогает частично определить это. Ведь мы говорим также, что нашей целью является достижение справедливого и продолжительного мира в Украине и Европе.
Если резюмировать все наши заявления и если примут это сегодняшнее заявление, то, похоже, точка зрения Эстонии сформируется таковой, что для справедливого мира необходимы четыре основных элемента. Во-первых, о чем мы уже говорили, это однозначная военная победа Украины, освобождение всей ее территории, с этим на сегодня согласны почти все, в том числе западные державы. Во-вторых, четкие гарантии безопасности для Украины, каковым, по нашему мнению, является членство в НАТО. Тут предстоит пройти длинный путь. Похоже, что в Вильнюсе мы к соглашению не придем.
Эстония поддерживает по возможности быстрый прием Украины в НАТО. На своем собственном опыте мы понимаем, что по сути это единственный реальный способ обеспечить долгосрочный мир в Европе, а также безопасность Украины. Все остальное - это замещающая деятельность.
Третий элемент - это помощь Украине, помощь в восстановлении после войны. Это самое дорогое, но наверняка тут проще всего договориться, в том числе относительно ее интеграции в Европу. Тут готовность на Западе полностью имеется.
Четвертое и самое сложное, а также столь же важное, как тема сегодняшнего заявления, - это ответственность за совершенное. Виновные в нарушении международного права не должны уйти от ответственности и наказания. Да, мы уже прошли тут долгий путь. Мы дошли до ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Но мы подходим к тому, что сейчас большинство государств избегают вопроса об ответственности российского руководства.
Руководство, вооруженные силы, службы безопасности и военные пропагандисты Российской Федерации совершили и совершают преступления трех видов, и наиболее тяжким из них является преступление агрессии. Следствие по фактам геноцида и военных преступлений ведутся. Уголовный суд обладает юрисдикцией. Относительно преступления агрессии сегодня нет даже расследования, для этого у нас нет механизма. Преступление агрессии, как гласит Нюрнбергская хартия, является самым тяжким международным преступлением, по сути - матерью всех военных преступлений.
Нам не нужно объяснять эстонцам, почему это важно, чтобы именно виновные в военных преступлениях были отданы под суд и наказаны, ведь в сущности то, что совершается сейчас против Украины, является таким же насилием, которое Советский Союз применял против нас, наших соседей и многих других государств и которое безнаказанно использовала Россия. Ни разу ни одного виновного в такой агрессии не привлекли к ответственности.
Осмелюсь сказать, что здесь у западных государств есть также моральный долг не только перед Украиной, но и перед всеми теми, кто оказались между Россией и Германией после Второй мировой войны. Так что и те депортированные, которые не вернулись, смогли бы наконец почить с миром, если бы когда-нибудь это дело дошло до справедливого решения. Скажем так, что такой трибунал следовало бы сформировать тогда со стороны Генеральной Ассамблеи ООН, так как Совет Безопасности ООН не в состоянии сформировать его сегодня, поскольку государство-агрессор заседает в Совете Безопасности.
Рийгикогу требует привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины
15 июня Рийгикогу выступил с заявлением, в котором требует привлечь к ответственности лиц, спланировавших, подготовивших, инициировавших и совершивших преступление агрессии против Украины, а также призывает создать для этого специальный международный трибунал под эгидой ООН.
За принятие представленного 94 депутатами заявления Рийгикогу "О привлечении к ответственности за совершенное против Украины преступление агрессии" (228 AE) проголосовали 85 депутатов. В заявлении, с которым Рийгикогу выступил на следующий день после дня памяти жертв июньской депортации, Рийгикогу поминает всех жертв преступлений агрессии, геноцида и депортаций Советского Союза и его правопреемника - Российской Федерации.
В заявлении Рийгикогу отмечает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины - самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, требующий адекватной правовой реакции. Согласно заявлению, преступление агрессии является наиболее тяжким международным преступлением, которое лежит в основе всех других преступлений, совершенных в Украине, и станет причиной совершения новых тяжких преступлений, а привлечение совершивших его лиц к ответственности - обязанность всей международной общественности. "Обязанность государств по всему миру - помимо привлечения к ответственности лиц, совершивших акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, - также привлечь к ответственности тех, кто спланировал, подготовил, инициировал и совершил преступление агрессии в отношении Украины", - сообщается в заявлении.
Рийгикогу указывает, что преступление агрессии по своей сути является преступлением, совершенным руководством государства, и уже в Нюрнбергской хартии был сформулирован принцип, согласно которому руководители, организаторы, инициаторы и пособники агрессивной войны, принявшие участие в составлении военных планов или в их исполнении, отвечают за все деяния, совершенные любым лицом в ходе выполнения этого плана. "Без суда над лицами, совершившими преступление агрессии, невозможно достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и во всей Европе", - отмечается в заявлении, согласно которому для суда над руководством Российской Федерации, совершившим преступление агрессии, необходимо создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.
Согласно тексту заявления, Рийгикогу включает создание и обеспечение начала работы специального международного трибунала для производства по преступлению агрессии против Украины в число приоритетов внешней политики Эстонии. В заявлении Рийгикогу призывает правительство и президента поднимать этот вопрос на всех встречах с правительствами других государств; во всех международных организациях, членами которых Эстония является; на всех международных форумах, в которых Эстония принимает участие, а также укреплять сотрудничество с правительством Украины в вопросах расследования преступления агрессии и привлечения преступников к ответственности. "Рийгикогу призывает правительства и парламенты по всему миру, особенно союзников Эстонии, активно поддерживать создание специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН", - указано в заявлении.