Бренд "Неизвестного художника Зеньчика" хорошо знаком в родном для него Ида-Вирумаа. Участник ряда показов, организатор выставок молодых художников, популяризатор актуального арт-процесса, гость любого значимого мероприятия, фотограф, скульптор, автор инсталляций - все это делает его узнаваемой фигурой. Чрезвычайно плодотворный автор: написано около пяти тысяч картин. Когда количество персональных выставок перевалило за сотню, перестал их считать. Его произведения находятся в фондах музеев Нарвы и Силламяэ, частных коллекциях любителей искусства не только Эстонии, но и многих стран мира, так как он сотрудничает с европейскими и американскими аукционами и галереями. Эпатажный человек: недавно на всю страну прогремел скандал - за нелицеприятный пост в соцсетях ему предложили покинуть Объединение русских художников Эстонии. Об этом, а также о преимуществах и сложностях жизни свободного художника был наш разговор.