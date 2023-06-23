Бренд "Неизвестного художника Зеньчика" хорошо знаком в родном для него Ида-Вирумаа. Участник ряда показов, организатор выставок молодых художников, популяризатор актуального арт-процесса, гость любого значимого мероприятия, фотограф, скульптор, автор инсталляций - все это делает его узнаваемой фигурой. Чрезвычайно плодотворный автор: написано около пяти тысяч картин. Когда количество персональных выставок перевалило за сотню, перестал их считать. Его произведения находятся в фондах музеев Нарвы и Силламяэ, частных коллекциях любителей искусства не только Эстонии, но и многих стран мира, так как он сотрудничает с европейскими и американскими аукционами и галереями. Эпатажный человек: недавно на всю страну прогремел скандал - за нелицеприятный пост в соцсетях ему предложили покинуть Объединение русских художников Эстонии. Об этом, а также о преимуществах и сложностях жизни свободного художника был наш разговор.
CV
- Родился в Силламяэ в 1975 году.
- Окончил Силламяэскую школу №1.
- Занимался спортом: четырежды становился чемпионом Эстонии по плаванию, участвовал в чемпионатах мира.
- В 17-летнем возрасте осознал, что хочет стать профессиональным художником, и упорно шел к этой цели. В 1996-1997 годах брал персональные уроки в изостудии художника Игоря Лукьянова. Поступил и в 2004 году окончил Эстонскую академию художеств по специальности "графический дизайн".
- За 30 лет творчества создал тысячи картин и провел более ста персональных выставок.
- Пять лет является куратором нарвской галереи "А-Аrt".
- В 2020 году в Силламяэ создана студия "ZED ART".
- Твердо намерен создать в родном городе уникальный музей искусства.