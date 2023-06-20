ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Любители старой техники колесили по Ида-Вирумаа

- Мы установили планку, что ожидаем автомобили старше 35 лет, и никаких других ограничений мы не устанавливали, - сказал Ильмар Аун, один из организаторов пробега. Полвека за железным занавесом означало, конечно, что большинство участвовавших в мероприятии автомобилей и мотоциклов были теми, что правили нашими дорогами в 1960-1980-х годах. Но почти у каждого второго автомобиля был черный номер, что означает: это автомобиль в очень близком к первоначальному состоянию. Так что никаких крестовых винтов в автомобиле, если только в свое время это не использовалось при заводской сборке, не говоря уже о более крупных узлах-агрегатах.