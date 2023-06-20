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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Любители старой техники колесили по Ида-Вирумаа

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Среди участников было также несколько "иностранцев" западного происхождения, и если "Mercedes" 123-й серии с кузовом купе и "Audi"-"сигара" в 1990-х годах здесь не были в диковинку, то родстер "Triumph" и самый старый из участников, сошедший с конвейера в 1938 году "Adler" являются раритетами.
Среди участников было также несколько "иностранцев" западного происхождения, и если "Mercedes" 123-й серии с кузовом купе и "Audi"-"сигара" в 1990-х годах здесь не были в диковинку, то родстер "Triumph" и самый старый из участников, сошедший с конвейера в 1938 году "Adler" являются раритетами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу и воскресенье на дорогах уезда можно было встретить множество старых автомобилей и мотоциклов. Всего в пробеге, организованном местными энтузиастами, приняли участие 30 автомобилей и шесть мотоциклов.

- Мы установили планку, что ожидаем автомобили старше 35 лет, и никаких других ограничений мы не устанавливали, - сказал Ильмар Аун, один из организаторов пробега. Полвека за железным занавесом означало, конечно, что большинство участвовавших в мероприятии автомобилей и мотоциклов были теми, что правили нашими дорогами в 1960-1980-х годах. Но почти у каждого второго автомобиля был черный номер, что означает: это автомобиль в очень близком к первоначальному состоянию. Так что никаких крестовых винтов в автомобиле, если только в свое время это не использовалось при заводской сборке, не говоря уже о более крупных узлах-агрегатах. 

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