ДРУЖИННИК ⟩ Огонь победы доставят в Ида-Вирумаа Инга Кютт и Ивар Таллерман

С 1999 года Инга Кютт является одним из руководителей "Кайтселийта", членом правления как округа, так и отделения, руководителем многих мероприятий. Она занимается сферой обеспечения безопасности и знакомит с ней население. Участвует во всеэстонских соревнованиях и как член отделения помогает представлять организацию.

Главный конек Ивара Таллермана - стрельба. Он является рекордсменом "Кайтселийта" в упражнении из трех дисциплин: пистолет + 300 м + 3х10. В 2022 году на чемпионате "Кайтселийта" по стрельбе из боевого оружия он занял первое место. Он неоднократно участвовал в "Утриаском десанте", в походе "Põrgupõhja" и походе "Metsavenna". Он также активно участвует в обучении как в качестве обучаемого, так и в качестве инструктора.