Случайная искра подожгла траву

Днем в субботу, 17 июня, в центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Валасте Тойлаской волости.
Выяснилось, что в том месте искра от разведенного в бочке костра упала на землю, в результате чего загорелась сухая трава. Огонь охватил в общей сложности 2000 квадратных метров территории.
Спасатели потушили огонь.
С 14 июня по всей Эстонии официально объявлен пожароопасный период. Запрещено разведение костров, использование гриля и курение в лесах, полях и других природных местах.