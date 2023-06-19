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Случайная искра подожгла траву

Северное побережье
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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman / Postimees Grupp

Днем в субботу, 17 июня, в центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Валасте Тойлаской волости.

Выяснилось, что в том месте искра от разведенного в бочке костра упала на землю, в результате чего загорелась сухая трава. Огонь охватил в общей сложности 2000 квадратных метров территории.

Спасатели потушили огонь.

С 14 июня по всей Эстонии официально объявлен пожароопасный период. Запрещено разведение костров, использование гриля и курение в лесах, полях и других природных местах.

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