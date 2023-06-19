Исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза спорта стал Евгений Сарри

42-летний Сарри, работавший учителем гособороны в нескольких школах Ида-Вирумаа, был также одним из руководителей Пюссиского спортивного клуба и многолетним главным организатором Пюссиского серийного забега. Он также работал комментатором на многочисленных спортивных мероприятиях и футбольных трансляциях. В 2005 году он стал первым победителем забега, организуемого в честь генерала Александера Тыниссона.