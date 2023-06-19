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Исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза спорта стал Евгений Сарри

Эрик Гамзеев
, журналист
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Евгений Сарри.
Евгений Сарри. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Должность исполнительного руководителя уездного союза спорта занял Евгений Сарри, ранее входивший в правление союза спорта.

42-летний Сарри, работавший учителем гособороны в нескольких школах Ида-Вирумаа, был также одним из руководителей Пюссиского спортивного клуба и многолетним главным организатором Пюссиского серийного забега. Он также работал комментатором на многочисленных спортивных мероприятиях и футбольных трансляциях. В 2005 году он стал первым победителем забега, организуемого в честь генерала Александера Тыниссона.

В последние годы обязанности исполнительного руководителя исполняла наряду с ведением бухгалтерии Хийе Кескла.

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