Забег вокруг Пюхтицкого монастыря проводился при 30-градусной жаре

Шалкаускас пробежал трудную дистанцию, где, помимо зноя, пришлось преодолеть несколько больших подъемов и оббежать монастырских коров, показав время 39.16. Ближайший конкурент, Алексей Марков, пересек финишную черту на 30 секунд позже, а Аллайн-Марко Антон, лидировавший после первого 5-километрового круга, почти на минуту позже.

Авели Уусталу пробежала 10 км за 44,51. Хиллеви Вельба, опережавшая ее на нескольких предыдущих этапах беговой серии Ида-Вирумаа, в этот жаркий день потратила на преодоление этой дистанции почти на 8 минут больше. За ней через 35 секунд финишировала третьей Хайде Пертель.

Всего на забеге в Куремяэ собралось 110 участников.