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ОДИН ВОПРОС ⟩ Не пора уже сократить численный состав горсобрания?

Северное побережье
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Татьяна Стольфат.
Татьяна Стольфат. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На фоне ощутимого сокращения численности населения, закрытия детских садов и планируемого закрытия школ в Нарве задумались и о том, что придется уменьшить и число депутатов. С 90-х годов в Нарвском горсобрании заседает 31 народный избранник.

Председатель Нарвского горсобрания ТАТЬЯНА СТОЛЬФАТ:

- Этот вопрос все-таки не в компетенции города: количество депутатов в городском собрании зависит от численности горожан. Уже к следующим выборам 2025 года может оказаться так, что количество депутатов будет уменьшено в связи с уменьшением численности населения города.

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