ОДИН ВОПРОС ⟩ Не пора уже сократить численный состав горсобрания?

На фоне ощутимого сокращения численности населения, закрытия детских садов и планируемого закрытия школ в Нарве задумались и о том, что придется уменьшить и число депутатов. С 90-х годов в Нарвском горсобрании заседает 31 народный избранник.
Председатель Нарвского горсобрания ТАТЬЯНА СТОЛЬФАТ:
- Этот вопрос все-таки не в компетенции города: количество депутатов в городском собрании зависит от численности горожан. Уже к следующим выборам 2025 года может оказаться так, что количество депутатов будет уменьшено в связи с уменьшением численности населения города.