Власть Нарвы будет платить работникам больше, чтобы те не увольнялись

Нарвское городское собрание внесло изменения в перечень должностных окладов, на основании которого платят зарплаты чиновникам и работникам городской управы и подведомственных учреждений.

Изменения вступят в силу с сентября.

Этот перечень окладов власти Нарвы в последние годы вынужденно меняли только в тех строках, где самые маленькие оклады перекрывались растущей из года в год минимальной зарплатой. В остальном ставки окладов не менялись с 2019 года.

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Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат признала, что работники и чиновники городской управы и подведомственных учреждений увольняются - и порой уходят на работу в другие местные самоуправления - по причине в том числе низких нарвских окладов. Нынешнее десятипроцентное повышение, по мнению председателя горсобрания, не сильно-то и большое.

- Мы надеемся, что если городской бюджет позволит, то мы будем постепенно догонять другие местные самоуправления, чтобы зарплаты наших чиновников и наших работников были достойными, - прокомментировала Стольфат.

Мэр Нарвы Катри Райк, в свою очередь, отметила, что сотрудники, имеющие педагогическое образование и хорошо владеющие эстонским языком, уходят на работу в гимназии, школы и детские сады, где платят лучше. "Что, с другой стороны, хорошо", - порадовалась Райк за образовательную сферу.