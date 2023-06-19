Власть Нарвы будет платить работникам больше, чтобы те не увольнялись

Повышение зарплат с сентября ждет чиновников и работников Нарвской городской управы и подведомственных учреждений. Например, в среднем на 10 процентов больше платить обещают нарвским социальным работникам.
Нарвское городское собрание внесло изменения в перечень должностных окладов, на основании которого платят зарплаты чиновникам и работникам городской управы и подведомственных учреждений.
Изменения вступят в силу с сентября.
Этот перечень окладов власти Нарвы в последние годы вынужденно меняли только в тех строках, где самые маленькие оклады перекрывались растущей из года в год минимальной зарплатой. В остальном ставки окладов не менялись с 2019 года.
Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат признала, что работники и чиновники городской управы и подведомственных учреждений увольняются - и порой уходят на работу в другие местные самоуправления - по причине в том числе низких нарвских окладов. Нынешнее десятипроцентное повышение, по мнению председателя горсобрания, не сильно-то и большое.
- Мы надеемся, что если городской бюджет позволит, то мы будем постепенно догонять другие местные самоуправления, чтобы зарплаты наших чиновников и наших работников были достойными, - прокомментировала Стольфат.
Мэр Нарвы Катри Райк, в свою очередь, отметила, что сотрудники, имеющие педагогическое образование и хорошо владеющие эстонским языком, уходят на работу в гимназии, школы и детские сады, где платят лучше. "Что, с другой стороны, хорошо", - порадовалась Райк за образовательную сферу.
Райк уточнила, что в сентябре зарплаты вырастут в среднем на 15 процентов у тех, у кого оклады поменьше, и на 10 процентов - у тех, у кого оклады повыше. Беда в том, по мнению Райк, что именно у низкооплачиваемых сотрудников большая разница в окладах с коллегами из других местных самоуправлений. У более высокооплачиваемых специалистов разница якобы не столь велика, но тоже имеется.
- Честно говоря, 10-процентное увеличение фонда заработной платы в городской управе не приближает нас в некоторых сферах к уровню Пярну или Кохтла-Ярве, с которыми мы сравниваем себя по числу жителей, - прокомментировала Райк решение о повышении окладов для нарвских чиновников, работников горуправы и сотрудников подведомственных учреждений.
Райк также подчеркнула, что зарплаты в Нарве растут далеко не только в горуправе. "Например, зарплата учителей наших школ по интересам в этом году увеличилась на 24 процента", - отметила мэр.
Директор финансового департамента Нарвской городской управы Елена Голубева рассказала, что повышать оклады позволяет хорошо исполняемый по части доходов городской бюджет. Основным источником доходов для бюджета Нарвы остается подоходный налог с местных жителей.
- Мы сделали прогнозы, и с учетом этих прогнозов надеемся, что поступления будут продолжаться у нас хорошо, - оптимистично настроена главный финансист нарвского самоуправления.