Марафон культуры длился в Оруском парке с полудня до полуночи

Звучавший в исполнении "Titoks" gypsy jazz гармонично вписался в атмосферу дворцового сада, как и балетные хиты Марии Гольцман и вечерняя опера Оливера Куузика. Марко Матвере мог исполнять свои морские песни на террасе крыши тойлаской морской бани, а молодые таланты Инга, "Välk" и Sammalhabe заняли зеленую зону у павильона Липумяэ.