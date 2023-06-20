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Марафон культуры длился в Оруском парке с полудня до полуночи

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Вечерняя красота в Оруском парке" завершилась выступлением трио Оливера Куузика на сцене дворцовой площадки.
"Вечерняя красота в Оруском парке" завершилась выступлением трио Оливера Куузика на сцене дворцовой площадки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Это одно из красивейших концертных мест в Эстонии, где мы выступали", - сказал скрипач ансамбля "Titoks" Кристьян Рудановски на сцене в дворцовом саду Оруского парка.

Звучавший в исполнении "Titoks" gypsy jazz гармонично вписался в атмосферу дворцового сада, как и балетные хиты Марии Гольцман и вечерняя опера Оливера Куузика. Марко Матвере мог исполнять свои морские песни на террасе крыши тойлаской морской бани, а молодые таланты Инга, "Välk" и Sammalhabe заняли зеленую зону у павильона Липумяэ.

Керсти Рая, которая провела большую часть программы, заверила, что в Оруский парк стоит приехать на целый день: среда разнообразна и дружелюбна к отдыхающим.

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