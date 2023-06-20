ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Пожары на природе сжигают наши деньги

Из-за засушливой погоды каждой весной возникает пожароопасный период, когда высыхающая после таяния снега земля может, как пороховая бочка, воспламениться от любой случайной искры. Леса и поля теперь вновь чрезвычайно пожароопасны, и в Ида-Вирумаа как на прошлой, так и на начавшейся неделе мы могли следить за новостями о лесных и ландшафтных пожарах в Конью и Консу, в ряде других мест. Было объявлено пожароопасное время, когда на природе запрещено разводить костер или жарить на гриле.

Напомним, что ранее не было такой ситуации, когда из-за пожарной опасности государству приходилось серьезно подумать о запрете на разведение костров в Яанов день. К сожалению, опасность действительно реальна, и для того, чтобы произошло крупное несчастье, достаточно лишь искры. Подтверждением тому является случай, произошедший в воскресенье в деревне Конью в Тойлаской волости, где загорелась торфяная почва, по которой только что проехали мотоциклы, и огонь мог начаться из-за искры от двигателя.

Как правило, эти возгорания вызваны человеческой деятельностью, и, хотя в большинстве случаев они непреднамеренны, осторожность нужно соблюдать.