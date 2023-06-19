Спасатели разрешили разводить костры в Яанов день, но только не в лесу

Пожароопасный период, установленный с 14 июня, будет действовать и в Яанов день, а это означает, что запрещено разводить костры, готовить гриль и курить в местах с лесной и другой растительностью, а также с торфяной почвой. Спасательный департамент проинформировал, что костры в Яанову ночь могут быть организованы сообществами и местными самоуправлениями.
Спасательный департамент рекомендует вообще избегать разведения костров, но если это все же необходимо, тогда к пожарной безопасности нужно относиться с особым вниманием.
Разрешены костры, организованные местными самоуправлениями, а также костры на собственном участке, то есть на даче или у частного дома. Такие костры не требуют согласования со Спасательным департаментом, но нужно очень внимательно следовать приведенным ниже правилам пожарной безопасности и иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня.
В случае, если огонь вышел из-под контроля, нужно немедленно звонить в Центр тревог по номеру 112.
Правила безопасного костра в пожароопасный период
- Костер нужно разводить как можно дальше от легковоспламеняемых предметов, а также от зданий и леса.
- Место, на котором разрешено разводить огонь, должно быть хорошо подготовлено - вокруг скошена трава и увлажнена почва.
- Разводить огонь можно только в безветренную погоду или при слабом ветре. Также нужно следить за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность.
- Кострище нужно огородить камнями и вокруг убрать весь мусор.
- Почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся дальше по сухой траве.
- Обязательно у костра должны быть готовы первоочередные средства для тушения огня (огнетушитель или ведро с водой), а в конце нужно убедиться, что огонь полностью погас.
- Огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, ведь для того, чтобы разгорелся пожар, достаточно нескольких секунд.
- Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать наблюдателя за костром, который будет следить за костром с момента его разжигания до момента, когда он погаснет, чтобы разведение костра было безопасным.
В начале этой недели метеослужба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует температуру воздуха до 31 градуса, вероятность дождя очень мала. Таким образом, риск возгорания возрастает еще больше.
Спасательный департамент сообщил, что постоянно следит за погодными условиями, и если ситуация изменится, ограничения также будут пересмотрены.
Напомним, с 14 июня на всей территории Эстонии объявлено пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, готовить на гриле и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также в пожароопасный период запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK. Спасатели патрулируют местность, и если кто-то разожжет огонь в запрещенном месте, спасатели попросят его потушить или сделают это сами. За использование открытого огня в запрещенном месте может быть выписан штраф до 1200 евро частному лицу и до 3200 евро юридическому лицу.
Спасатели отвечают на часто задаваемые вопросы
- Зеленая зона рядом с многоквартирным домом и принадлежащая этому дому, тоже считается двором, где можно разводить огонь?
- Да, там тоже можно, хотя мы рекомендуем там не разводить костер. Однако, если эта территория является задним двором многоквартирного дома и это разрешено квартирным товариществом, мы не запрещаем разведение костра. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности - то есть костер или мангал не должен находиться ближе 8 метров от построек и горючих материалов, должно быть обеспечено достаточное количество средств тушения огня (вода, огнетушители и т.п), огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер можно разводить только в безветренную погоду и нужно правильно подготовить почву - землю увлажнить, очистить от мусора и окружить костер насыпью из земли или камней.
- Можно ли разводить костер на берегу озера или моря?
- В настоящее время существует очень высокий риск возгорания, и мы хотим предотвратить попадание любого вида огня в природу. Там тоже нельзя разводить костер, особенно если вокруг есть еще и сухой тростник или другая растительность, куда может полететь искра и начать пожар.
- Дровяная передвижная баня и газовый гриль - разрешено ли их использовать на природе, на открытой местности в пожароопасный период?
- Согласно Положению о требованиях к разведению огня и использования гриля, устройство для гриля представляет собой решетку, нагреваемую дровами, древесным углем или отопительным газом, или другое устройство с крышкой, имеющей дымоотвод и искрогаситель.
Поэтому ни баню, ни газовый гриль в лесу использовать нельзя - каждая искра может стать причиной пожара.
- С вопросами о разведении костров, приготовлении гриля и других мерах пожарной безопасности можно звонить по телефону 1247.
- Правила безопасного разведения костров смотрите ЗДЕСЬ.