Спасатели разрешили разводить костры в Яанов день, но только не в лесу

В начале этой недели метеослужба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует температуру воздуха до 31 градуса, вероятность дождя очень мала. Таким образом, риск возгорания возрастает еще больше.

Спасательный департамент сообщил, что постоянно следит за погодными условиями, и если ситуация изменится, ограничения также будут пересмотрены.

Напомним, с 14 июня на всей территории Эстонии объявлено пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, готовить на гриле и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также в пожароопасный период запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK. Спасатели патрулируют местность, и если кто-то разожжет огонь в запрещенном месте, спасатели попросят его потушить или сделают это сами. За использование открытого огня в запрещенном месте может быть выписан штраф до 1200 евро частному лицу и до 3200 евро юридическому лицу.

Спасатели отвечают на часто задаваемые вопросы

- Зеленая зона рядом с многоквартирным домом и принадлежащая этому дому, тоже считается двором, где можно разводить огонь?

- Да, там тоже можно, хотя мы рекомендуем там не разводить костер. Однако, если эта территория является задним двором многоквартирного дома и это разрешено квартирным товариществом, мы не запрещаем разведение костра. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности - то есть костер или мангал не должен находиться ближе 8 метров от построек и горючих материалов, должно быть обеспечено достаточное количество средств тушения огня (вода, огнетушители и т.п), огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер можно разводить только в безветренную погоду и нужно правильно подготовить почву - землю увлажнить, очистить от мусора и окружить костер насыпью из земли или камней.

- Можно ли разводить костер на берегу озера или моря?

- В настоящее время существует очень высокий риск возгорания, и мы хотим предотвратить попадание любого вида огня в природу. Там тоже нельзя разводить костер, особенно если вокруг есть еще и сухой тростник или другая растительность, куда может полететь искра и начать пожар.

- Дровяная передвижная баня и газовый гриль - разрешено ли их использовать на природе, на открытой местности в пожароопасный период?

- Согласно Положению о требованиях к разведению огня и использования гриля, устройство для гриля представляет собой решетку, нагреваемую дровами, древесным углем или отопительным газом, или другое устройство с крышкой, имеющей дымоотвод и искрогаситель.

Поэтому ни баню, ни газовый гриль в лесу использовать нельзя - каждая искра может стать причиной пожара.