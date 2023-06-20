С отступлением коронавируса питомцы оказались не нужны некоторым их владельцам

С началом лета на улицах Эстонии появляется все больше бездомных кошек, как рассказывает ERR. "Люди взяли себе животных во время коронавируса и больше не хотят ими заниматься", - констатирует волонтер Ариана Рая.
После весеннего брачного периода летом на улицах становится больше бездомных кошек, отмечает репортер ERR.
Волонтер Эстонского союза защиты животных Кристи Метса пояснила, что причиной проблем является решение владельцев позволить некастрированным или нестерилизованным животным свободно гулять.
- Люди позволяют кошкам размножаться. Почему-то до сих пор бытует старое мнение, что зачем кастрировать, природа сама сделает свое дело. К сожалению, сознание людей меняется медленно, несмотря на ту разъяснительную работу, которую ежедневно проводят защитники животных, - рассказала Метса.
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