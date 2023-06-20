Полиция бросит дополнительные силы на контроль за дорожным движением в праздники

В праздничные День победы и Яанов день полиция усилит контроль на дорогах по всей Эстонии, о чем рассказал в интервью Rus.Postimees руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. Интенсивные проверки начнутся уже накануне праздников и завершатся после них через пару дней.