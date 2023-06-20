В праздничные День победы и Яанов день полиция усилит контроль на дорогах по всей Эстонии, о чем рассказал в интервью Rus.Postimees руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. Интенсивные проверки начнутся уже накануне праздников и завершатся после них через пару дней.
Полиция бросит дополнительные силы на контроль за дорожным движением в праздники
Самокатчики и велосипедисты не будут исключением
По словам Райго Прантса, к проверкам на дорогах будут привлечены большие силы. К патрульным экипажам присоединятся помощники полицейских и сотрудники других отделов, которые обычно в рейдах не участвуют.
- Будем измерять уровень алкоголя в крови, скорость и наличие водительских удостоверений. Рейды пройдут по всей Эстонии. Самый интенсивный период проверок - с 22 по 26 июня. Контролировать будут не только водителей автомобилей. Самокаты и велосипеды не станут исключением, - сказал Прантс, слова которого приводит Rus.Postimees.