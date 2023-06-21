Горящий тополиный пух - напасть Нарвы

В течение одного только вторника, 20 июня, спасатели по меньшей мере четырежды выезжали на тушение подожженного тополиного пуха на улицах Нарвы. С пухом вместе горит и сухая трава.

В 14.30 такой вызов поступил с улицы Йоала, где к прибытию пожарных тополиный пух уже сгорел и огонь затух, в 17.49 позвонили с улицы Пауля Кереса, в 19.44 - с улицы Вестервалли, в 21.27 - с улицы Лаврецова. Как следует из суточной сводки происшествий, на улице Вестервалли горела покрытая пухом территория на площади 1000 квадратных метров.

В тот же день в Нарве днем еще горела сухая трава возле школы на улице Пауля Кереса. К прибытию пожарных трава потухла, и им осталось проконтролировать, что опасности в этом месте больше нет.

Таким же напряженным для спасателей в Нарве был и предыдущий день, 19 июня, понедельник. Тогда насчитали шесть вызовов из-за горевшего на земле тополиного пуха и сухой травы. Например, после восьми вечера сухие пух, траву, ветки подожгли на улице Уускюла, и там пожарным понадобилось две тонны воды, чтобы справиться с возгоранием.

Спасатели еще прошлым летом отмечали, что во многих случаях тополиный пух на земле поджигается преднамеренно, что это похоже на проделки молодежи. Спасатели обращали на это внимание полиции, но это не помогает.

Напомним, что с 14 июня по всей Эстонии официально объявлен пожароопасный период. Это означает, что на природе запрещено разведение костров, использование гриля, курение и любое другое использование открытого огня.