Эстония купила на Парижском авиасалоне радары, которые помогут и с установкой ветряков

"В некоторых районах ограничения по высоте [ветряных электростанций] останутся в силе. Однако два приобретаемых нами радара будут установлены в местах, где они дадут нам возможность сделать так, что ветряные электростанции в будущем, после поставки радаров, будут оказывать минимально возможное влияние на получение качественной картинки воздушного пространства", - сказал менеджер по радарам RKIK Прийт Соосаар корреспонденту ERR на Парижском авиасалоне.