Эстония купила на Парижском авиасалоне радары, которые помогут и с установкой ветряков

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал на авиасалоне в Париже договор о покупке двух новых радаров наблюдения за воздушным пространством "Ground Master 403 Alpha". Как отмечает ERR, эти радары позволят строить ветряки там, где Министерство обороны пока не давало на это разрешения.
"В некоторых районах ограничения по высоте [ветряных электростанций] останутся в силе. Однако два приобретаемых нами радара будут установлены в местах, где они дадут нам возможность сделать так, что ветряные электростанции в будущем, после поставки радаров, будут оказывать минимально возможное влияние на получение качественной картинки воздушного пространства", - сказал менеджер по радарам RKIK Прийт Соосаар корреспонденту ERR на Парижском авиасалоне.
С 2009 года в Эстонии используются радары "Ground Master" более старой версии. Новые могут обрабатывать данные в пять раз быстрее. "Это дает много возможностей для добавления новых функций. Например, радар теперь может видеть на 515 километров вместо 470 километров. Мы также улучшили способность радара обнаруживать низколетящие цели", - сказал менеджер по маркетингу компании "Thales Ground Master" Ив Декурвьер.
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