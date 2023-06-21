Задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, представлявшийся работником Банка Эстонии.

В конце марта полиция задержала в Таллинне двух людей, которых также подозревают в организации мошенничеств, в рамках которых использовали легенду о курьере Банка Эстонии.

- Согласно подозрению, лица связаны с выманиваем 40 тысяч евро у двух потерпевших. Отправленные ими курьеры были задержаны полицией 8 марта этого года в Нарве при общении с потерпевшим лицом, и при них были также найдены поддельные документы от Банка Эстонии. Оба уголовных производства ведет Идаская префектура Департамента полиции и пограничной охраны под руководством Вируской окружной прокуратуры, - добавила Водья.

Водья отметила, что несмотря на то, что в случае данных мошенников полиции удалось предотвратить ущерб, вероятность вернуть деньги, утраченные в результате других мошеннических эпизодов, к сожалению, довольно мала. "Сотрудничающие с мошенниками за границей местные "курьеры" доставляют деньги при первой же возможности за пределы страны, и дальнейшее отслеживание передвижения денег затруднено. Поэтому лучшим способом избежать возникновения ущерба является превентивная работа и поимка местных преступников, связанных с мошенничествами. Распространяющиеся в Интернете предложения присоединиться к похожей преступной схеме хоть и могут принести краткосрочный быстрый доход, но рано или поздно пути таких людей пересекаются с полицией, что в свою очередь влечет за собой конфискацию полученного преступным путем дохода и уголовное наказание", - подчеркнула Водья.